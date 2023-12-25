我們的2023│BNO移英減、開關人口增 港3年失20萬勞動力急需搶人才

2023年是全球復常之年，自年初正式開關起，各地旅客重臨香港，人口數字亦見回升；統計處數據顯示，本年中香港人口749.8萬人，按年增加15.2萬人或2.1%，進一步接近疫情前約752萬人口規模。

至於移民潮也見緩和，BNO簽證申請最新回落至按季萬宗以下，不過由2021年起已有逾12萬港人循此途徑移居英國，再加上移民到加拿大、澳洲等地的港人，近年的人口流失或進一步影響本港就業結構，令「搶人才」成為當務之急，特首李家超亦表示，過去3年流失20萬勞動力，而吸引外來人才可讓香港更強、更有競爭力。



人口回升至749萬 1年錄17.4萬淨移入

根據統計處分類，本港人口可分為常住居民及流動居民（定義可見下圖），上述2022年中至2023年中約15.2萬人口增幅中，就主是要15.2萬人增至24.9萬人，即1年增加9.7萬人的流動居民所構成。按照當局定義，該類人士屬在本港逗留超過1個月但未滿3個月，人數較疫情前稍稍增加，估計當中涉及不少在開關後才回港或來港的人士。至於佔總人口更大部份的常住居民，同期就由719.5萬人增加5.8萬人至724.9萬人。

疫情後人口流動恢復，本港人口淨遷移亦由負轉正，年中數字顯示，本港按年錄得17.4萬淨移入人口，當中包括3.1萬單程證持有人，以及14.3萬其他香港居民淨移入，兩者均創疫情以來新高。

BNO簽證申請回落 惟3年15萬人移英致本港勞動力流失

至於持續數年的移民潮從申請數字上看亦見緩和，以較多人選擇的BNO簽證為例，最新2023年第3季申請數字已回落至約6,700宗，較2022年同期約19,100宗減少約11,800宗。

雖然申請數字已見回落，但據英國內政部數據，由2021年初BNO簽證計劃推出起至今年年中，已有約12.4萬港人循此途徑到達英國，再加上約2.9萬於當地發出的簽證，即約15.3萬人移居當地。此外，加拿大、澳洲等主要移民目的地亦向港人提供特別簽證或放寬申請永居要求，例如加拿大據報已向港人批出逾2.1萬份開放式工作簽證（OWP），或進一步影響本港勞動結構。

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本港醫護、教育等專業工種職位空缺多

而統計處今年6月就業及空缺統計就顯示，本港職位空缺8.1萬個，涉及大量專業工種，包括人類保健及社會工作服務空缺11,395個、教育空缺9,135個、資訊及通訊空缺3,038個。整體就業規模方面，截至今年10月本港有約339萬就業人口，較疫情前的356萬減少17萬人，其中進出口貿易及批發業人手較疫前大減逾三成最為重災。

現時「搶人才」成為當務之急，特首李家超今年中亦曾表示，香港過去3年流失20萬勞動人口，認為吸引外來人才可令香港更強、有競爭力。政府最新數字顯示，截至11月初，今年以來各項吸引人才措施已吸引70,000名人才來港，較當局原來訂立每年35,000名人的目標超出一倍。