垃圾徵費│最高罰$5萬引關注　網民提1環節難執行　憂由清潔工包底

【垃圾徵費 / 指定垃圾袋 / 垃圾收費 / 罰款】垃圾徵費將於4月1日實施，近日網民開始熱議相關實施細節，包括預計每月收費、違規罰款多少錢、指定垃圾袋尺寸等；而早前網上流傳有網店出售疑似指定垃圾袋，以及有法團表示擔心居民會將垃圾沖落廁所等，都引起廣泛關注。到底網民對垃圾徵費哪些環節有較多疑問？有哪些討論焦點？



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垃圾徵費「殺到埋身」，網上關注度近日明顯上升，其中1月6日有立法會議員與居民團體舉行交流會，有業主立案法團表示擔心居民或會將垃圾沖落廁所等；以及環保署在1月7日對網上流傳銷售垃圾收費指定袋發出的澄清等，都引發大量討論。

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就網上流傳的疑似指定垃圾袋，環保署澄清，該垃圾袋懷疑是署方自2018年起在垃圾收費實踐計劃下，提供給住戶試用的模擬指定袋。署方強調，在垃圾收費實施後，市民不能以模擬指定袋棄置垃圾，否則會觸犯相關法例。

網民疑問：每個月支出多少、大型垃圾點收費

至於網民比較關注垃圾徵費哪一個環節？每月收費多少等自然是其中之一，有網民指徵費會加重市民生活負擔，亦有人認為指定垃圾袋款式過多，「啲膠袋尺寸就同三隧分時段收費一樣複雜」。另有網民表示，對收費方式仍有不少疑問，例如置棄舊家俬及其他大型垃圾時，貼了指定標籤，是否就不用繳付「入閘費」等。

▼▼指定垃圾袋尺寸及售價▼▼



而根據環保署公布，市民可買到的指定垃圾袋主要有9款尺寸，容量介乎3公升至100公升，以每公升垃圾0.11元計算，每個袋售價3毫至11元不等，而指定標籤則劃一收費每個11元。

垃圾徵費如何收費（環保處網站）

一般家庭每月垃圾徵費支出會是多少呢？環保署指，預計3至4人家庭，每日使用一個10公升或15公升的指定袋，每月垃圾收費開支約30元至50元。而罰則方面亦受到網民關注，署方指若市民沒有以使用指定袋或指定標籤棄置垃圾，可被處以定額罰款1,500元；對於違規特別嚴重情況，或屢次違例者，當局亦可以傳票方式檢控，最高罰款5萬元及監禁6個月。

至於入閘費所指的是，若處所的垃圾是由私營廢物收集商以非壓縮型垃圾車收集，便會按垃圾重量徵收入閘費，這個模式主要適用於工商業處所棄置的垃圾，以及小部份住宅樓宇棄置的大型或形狀不規則垃圾。而大多數情況下，市民棄置大型垃圾時會按標籤收費，不需繳付入閘費。

認同徵費可推動減費 惟感回收配套仍不足

其他網民關注焦點還包括廢物分類回收配套，有人認同當局推行垃圾徵費可推動減費，但認為相關配套仍有不足，指出「綠在區區都唔係區區有」、「連廚餘收集機都冇」、「睇到時佢承唔承受到咁多人去丟垃圾去分類回收」。

憂新措施令清潔工友工作量大增

另有不少網民討論新措施執法難度，「咁多人掉垃圾點睇得哂」；亦有人提到環保署指引要求住宅處所的清潔工需要檢查是否有違規垃圾，是變相「增加前線工友工作量」、「清潔工要點樣分辨垃圾袋係政府認可，同邊家邊戶丟棄的？」，質疑實際執行時會變成「清潔工有責任解決、清潔工做、清潔工睇實、清潔工要入好、清潔工要用啱袋」。

以上分析2023年12月21日至2024年1月9日，Facebook、Instagram及討論區上的相關帖文，合共逾2,034則主帖及44,244則回帖。

