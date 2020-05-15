【企業傳心意】 中道集團「疫境」 送暖　助智障人士融入社會

農曆新年原是喜慶洋洋的節日，但今年受疫情陰霾所影響，不少大型慶祝活動均被迫取消，以減低社區傳播的風險。慈善團體扶康會原為智障人士及其家屬舉辦的開年飯亦不例外，智障人士感到失望之餘，他們的生活更因抗疫期間難以與外界接觸而變得苦悶。為了讓他們在「疫境」寒冬中感受到社會的關心，原贊助開年飯活動的中道集團董事長莊紫祥博士於日前向扶康會送上100份禮物包，盼能向智障人士送上溫暖的祝福。

視行善為終身事業 尤關注智障人士、長者等弱勢

見到好多智障人士𠵱家要留喺院舍，冇得自由咁接觸外界，好心痛。希望透過小小嘅禮物包，令佢哋感受到照顧者同社會嘅愛。 莊紫祥博士，中道集團董事長

莊紫祥博士向來積極行善，並視之為終身事業，尤其關注智障人士、獨居長者、愛滋病病毒感染者和劏房家庭，故當初得知扶康會欲為智障人士及其家屬舉辦開年飯時，便二話不說答應贊助是次活動，「智障人士家庭經常被社會孤立，比老人家更弱勢，好希望透過餐飯，等佢哋可以同屋企人、朋友、中心職員一齊食餐飯，感受新年嘅喜悅。」繎然受疫情影響，智障人士家庭未能一同聚餐、歡度佳節，但莊博士早前送上的禮物包卻能讓他們感受到社會的關愛。

莊紫祥博士表示，縱然開年飯未能如期舉行，但他仍很感恩可贊助是次扶康會的活動，並改為於疫症期間向智障人士家庭送上禮物包和祝福，盼能為社會出一分力。他更勉勵現時難以與外界、親友接觸的智障人士，「只要再堅持一下，好快大家都可以重過正常生活。」（龔嘉盛攝）

莊博士所送上的禮物包內包含餅乾、燕麥條、蛋糕、毛巾等日常所需的食品和日用品，盼能減輕智障人士家庭的日常開支之餘，更希望讓他們明白到自己並無被社會所遺棄。（尹蔚瑩攝）

除了向扶康會的智障人士送上禮物包，疫症期間，關心香港市民健康的莊博士亦多次向老人院及不同弱勢社群捐贈口罩等抗疫物資，至今已派發近200萬個口罩。被問及中道集團未來參與慈善事務的方向，莊博士表示集團將繼續從扶老、扶幼、扶青、扶貧、扶醫等多方面回饋社會，並持續支持和參與不同慈善團體所舉辦的活動，為香港社會和中國內地作出貢獻。

感謝商界支持 盼日後攜手推動共融

禮物包除咗適合智障人士使用，更重要係當中嘅心意會令佢哋感受到獲社會接納同關心。特別喺呢段時間，院舍嘅智障人士少咗同家人、外界接觸嘅機會，情緒較為波動。 麥潤芸，扶康會副總幹事 （能力發展）

扶康會副總幹事（能力發展）麥潤芸女士（Silvia）表示，舉辦開年飯的原意除了是與智障人士家庭共渡佳節，更期望藉此推動社會共融和平等，令活動更添意義，「過時過節，我哋都會喺院舍舉辦聚餐，有時更會喺酒樓舉行，但只限於智障人士同屋企人參加，做唔到融入社會嘅效果。而有商界贊助、一齊食飯，就會令佢哋覺得自己被社會接納。」

Silvia續稱，她和扶康會眾人均感激贊助商中道集團對智障人士的關心和支持，即使開年飯活動受疫情影響而無法舉行，仍願意在疫情期間向扶康會的智障人士送上實用禮物包，讓久困院舍或家中的他們重現歡顏。

智障人士及其家屬收到中道集團的禮物包後，均笑逐顏開。對此，Silvia表示衷心感激中道集團對扶康會開年飯活動和智障人士家庭的支持，並期望能與集團建立長久的合作關係，日後一同推動社會共融的理念，讓智障人士及其家屬得以融入社會。（由機構提供）

為鼓勵各持份者交流及合作，以推動社會進步，「01心意」於2020年4月推出「企業心意夥伴」計劃，連繫善心企業和「01心意」平台上的慈善團體，配合專業和富靈感的新聞內容，並運用互聯網科技及傳播力量，令更多人知曉及響應企業善舉，倍大慈善團體改變社會的力量，又能提升企業形象。按此了解更多計劃詳情：https://heart.hk01.com/corporate

了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/