海關關長會晤深圳口岸辦公室主任　提升口岸規劃建設交換意見

海關關長何珮珊周三（13日）在香港海關總部大樓，與深圳市人民政府口岸辦公室主任王剛會面，雙方就提升口岸規劃建設交換意見。



何珮珊歡迎王剛主任率領代表團到訪香港海關，並主持與深圳市人民政府口岸辦公室代表團舉行的會議，雙方在會上探討議題包括口岸規劃建設及智慧口岸建設。何珮珊表示，隨着粵港澳大灣區核心建設工作不斷推進，港深兩地往來及交融互通愈加頻繁，她期盼兩地繼續保持更緊密聯繫，加強溝通協調，進一步優化通關環境及提升通關便利化的各項措施。

香港海關表示，將會主動積極配合特區政府的有關政策，與深圳市人民政府口岸辦公室及其他有關部門通力合作，共同探討兩地相互配合，落實提升各口岸建設的不同計劃，為兩地人員交流和經貿往來提供更方便、舒適和快捷的服務，進一步提升港深兩地跨境貿易便利化水平，促進大灣區內各種生產要素的高效便捷流通。