擴大自由行｜楊潤雄上西安宣傳香港旅遊　夜蒲盛讚「長安多麗人」

俗稱「自由行」的「個人遊」計劃本月6增加西安及青島兩個主要城市。文化體育及旅遊局局長楊潤雄周二（12日）到達西安，並於周三（13日）在當地展開宣傳香港旅遊活動。他在周二晚到西安「夜蒲」，在Facebook發文稱「長安多麗人，大唐不夜城！」



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楊潤雄表示，周二抵達西安市作推廣到香港旅遊的行程，晚上完成公務之後，特地去到著名地標「大唐不夜城」，觀摩這項古城漫步的旅游體驗。他上載的相片，可見古城大道燈籠高掛，光影燦爛，不少作大唐古裝扮相的女士三五成群，「漫步大街打卡又邊吃邊談，還有各式表演，古今共冶一爐夜繽紛。古城這個情景與香港作為中西文化交融國際大都會的氛圍截然不同，各有千秋」。

楊潤雄在周三早上在西安向領導、業界和傳媒親自說好香港。他表示，中央政府在2月23日批准增加西安市為內地赴港個人遊城市，香港旅遊發展局迅即在當地展開推廣工作，當地人士對此安排也十分雀躍，對香港旅遊充滿期盼。他表示，簡報會以「自在啟程 優游香港」為題，更設香港茶餐廳和電車打卡位，他也細心解答當地傳媒的問題，務求將香港的特色好好宣傳。

他表示，香港已經準備好迎接西安市民以個人遊來港。他在周三下午轉赴青島，繼續推動來港旅遊。