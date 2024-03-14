福島核污水｜食安中心檢兩包無輻射證明日本水菜　或向進口商提控

食物環境衞生署食物安全中心今日（14日）公布，在一批日本進口食品當中發現有來自受管制縣份茨城縣金、並無附有輻射證明書及出口商證明書的水菜，懷疑違反相關《食物安全命令》，涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，中心正跟進事件，不排除會向涉事進口商提出檢控。



中心發言人表示，中心檢查相關日本進口食品批次的食物標籤時，發現在《命令》發出後兩包來自茨城縣的水菜並無附有輻射證明書及出口商證明書，有關進口商涉嫌違反相關《命令》。目前涉事產品已被中心封存，沒有流出市面。

根據該《命令》，源自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均禁止入口。至於從日本茨城、栃木、千葉及群馬縣進口的這些食品，則必須附有由日本主管當局發出的輻射證明書及出口商證明書，證明有關食物的輻射水平沒有超出指引限值及適宜供人食用，才可進口。

中心會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控。