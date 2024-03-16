維園花展2024|童話天使花世界 浪漫花田加上花影之旅嶄新賞花體驗

春季悄然而至，繁花盛放，每年三月都是賞花迷朝聖的好日子。香港花卉展覽2024於3月15至24日於維多利亞公園舉行，今屆以「雀躍全城」為主題，挑選了花色繽紛，又名「天使花」的香彩雀作為主題花。把握機會與摯愛漫步於花田間，感受於童話故事主題的園景間穿梭的幸福感覺，在每個打卡點攝下難忘又美好的回憶。晚間大型花圃更會呈現不同匠心設計的燈飾，加上香彩雀花牆的花影之旅，配合色彩繽紛的園景，讓大家感受日夜截然不同的賞花新體驗！



進入花展會場，相信大家都會被主題花立體花牆「雀躍全城」所吸引。今屆花展以花量非常豐富的香彩雀為主題花，花形小巧別緻，帶清新香氣，花朵隨風搖曳的動感，為城市添上靈動生機，完美展現出「雀躍全城」的主題。立體花牆上四棵不同顏色的巨型香彩雀是賞花熱點，由25朵立體小花組成，其中五朵直徑超過一米。而每朵小花由花匠用約200至300株石斛蘭所砌成，非常講究工藝，盡顯心思。而香港品牌「龍躍起舞」花牆則滿佈康乃馨，嘉樂花同大菊花，亦非常值得欣賞。

走進童話故事 以花藝重現經典場面

會場的中軸園圃，帶大家穿越時空，親歷世界各地童話故事的奇景。從東方的西遊記、到神妙奇幻的阿拉伯神話、夢幻繽紛的糖果屋、耳熟能詳的傑克與豌豆及綠野仙蹤，透過花匠的精心設計與佈置，以花卉綠植創造出一幕又一幕的經典場面，芭蕉扇、巨型蛋糕及跨越色彩繽紛的彩虹山，讓大眾重拾童心，難得可以近距離欣賞如此有趣的特色造景，玩味十足！

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《西遊記》園圃懸掛一串又一串大紅燈籠，宛如置身火焰山，又利用由百花奇草嵌砌而成的芭蕉扇和觔斗雲等法寶，大小朋友都可以化身孫悟空，穿梭西遊記埸景！另一邊廂，充滿異國情調的阿拉伯神話園圃，感受阿拉伯皇宮非凡的氣派，花壇由過萬株絢麗奪目的花卉和植物嵌砌而成，駐足欣賞之餘，絕對是拍照留念的最佳景點之一。

不同城市花壇 展現不一樣的繁盛

花展不單是香港的年度盛事，為迎接中華人民共和國成立七十五周年，花展亦於興發街入口設置色彩繽紛的花牆。而澳門及國內不同城市，包括北京、上海、深圳、杭州及廣州，亦別出心栽，設置具城市特色的花壇，讓香港市民可以欣賞到唯美造景與醉人花海，體驗不同城市的繁盛。

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8大政府部門園圃 見本地特色

今年有8個政府部門參與花展，包括：建築署、土木工程拓展署、懲教署、發展局、渠務署、環境保護署、路政署及房屋署，設計展現各個部門的特色，建築署的設計靈感來自鳥巢，土木工程拓展署的設計意念是創見美好將來，懲教署的主題為「全城雀躍助更生」，發展局的樹屋設計亦非常特別，渠務署還置有大大隻可愛吉祥物讓大家打卡留念，環保署就用了轉廢為材的理念，路政署呈現了色彩繽紛交織的道路網，而房屋署就設計了一個「幸福迴廊」。除了政府部門， 海洋公園都有一個設計特別的森林天使景給大家欣賞！

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還有18區地區設計的園圃，賞心悅目又各有特式。除了打卡留念，更可參與大會舉辦的網上投票選舉「18區至Like園圃」為自己心水園圃作品投上神聖一票，除可以支持該區的園圃外，更有機會贏取免費機票及豐富獎品！

童遊動植物園 童趣滿分 生氣滿滿

由香港動植物公園設計的園圃以「童遊動植物園」為主題，穿越瑰麗拱門，大型萬花筒營造的光影效果令人目不暇給。各色動物造型雕塑，猶如置身動物園之中，大家亦可以欣賞到以人工智能技術繪製的動物畫作，讓大人重拾童心，小孩也樂在其中。

浪漫花田 拍出花海美照

不用外出旅遊，也可以在花海拍照打卡！球場中間以及維園草地分別佈置以鬱金香、玫瑰及向日葵為主題的花田，大家可以細意賞花，捕捉每個唯美角度，輕輕鬆鬆拍出沉浸式花海浪漫美照，與摯愛好友分享美好回憶。

展覽期間，一連串教育與娛樂並重的活動適合親子參與，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等等。提提你，還有一項首次於花展上演的花影之旅，通過藝術與創意的結合，將立體光雕投影在香彩雀花牆和鬱金香花海上，配合特別的音樂，融合出一個五光十色的光影世界，觀眾將會有全新的賞花體驗，千萬不要錯過。花影之旅將於每晚七時半、八時及八時半上演，每節約5分鐘，記得mark低時間啦！

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睇直播遊花展 大玩有獎問答遊戲

大家亦可於3月20日下午3點，到《香港01》與「康文+++」直播平台觀賞直播，主持人與康文署園藝導師會同大家暢遊花展，欣賞天使花及不同園景，感受「雀躍全城」的氣氛，並講解花卉小知識。同場更設有獎問答遊戲，想贏走獎品，就要密切留意《香港01》或「康文+++」facebook專頁啦。

（資料及相片由客戶提供）