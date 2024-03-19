樂善「糖」甜心行動 吳若希「甜心大使」義賣糖果為SEN學童籌款

由九龍樂善堂(下稱樂善堂)主辦的年度大型籌款活動「樂善『糖』甜心行動2024」已於2024年3月16及17日，周末一連兩日於全港各區舉行。樂善堂於義賣首日假AIRSIDE地下露天廣場舉行啟動禮，由社會福利署署理署長黃燕儀太平紳士擔任主禮嘉賓，本年度「甜心大使」吳若希親臨現場獻唱，並與一眾義工義賣慈善糖果，為慈善出一份力。



SEN照顧者壓力大引情緒問題 藉糖果籌款提供支援

「甜心行動」今年已是連續第25年舉辦，每年超過8,000名來自本堂轄屬單位及愛心企業之義工參與，過去共為本堂籌得逾千萬元善款，並用作支援特殊學習需要(SEN)兒童及其照顧者。今年度由3月16日至17日，樂善堂於全港各區指定商場及戶外地點設置共近100個義賣攤位，每盒樂善「糖」慈善價港幣20元正，內附糖果及商戶優惠券。同時，善長亦可到樂善堂網站上的「樂善商店」捐款認購糖果，集結愛心。每50盒糖果，足以讓本堂為SEN學童提供一節專業言語治療評估服務或家庭輔導，實際支援他們的需要。是次活動插畫由本地插畫家「菜心」設計，以溫馨治癒的插畫風格，及以「太陽」、「小愁雲」等天氣角色象徵孩童情緒，讓社會一同關注精神健康。

樂善堂主席李聖根先生於啟動禮上致辭時表示，希望透過甜心行動分享受助家庭的故事，讓大眾能多理解他們的處境，特別是SEN兒童的照顧者，其實承受著非常龐大的壓力。有調查指出逾半受訪者每周需花超過100個小時照顧兒童，更有九成受訪者因長期照顧產生壓力，已出現不同情緒症狀如抑鬱及焦慮等。本堂轄下的「樂善堂楊小玲言語治療中心」及「樂善堂莫葉瑞衡兒童發展中心及復康中心」以籌募經費、自負盈虧形式營運，除了由跨專業團隊開辦恆常訓練小組，提升兒童的溝通技巧、感知訓練等，亦主動關顧照顧者的情緒，例如多舉辦戶外活動或聚會，讓家庭彼此打氣，互相分享，讓他們在努力的路上不孤單。同時，樂善堂亦將善心捐款轉化為愛心糖果，贈予受惠家庭，在過去3年間已送出逾30,000盒糖果，讓家長們與小孩「童」享一點甜，分享快樂。隨後，黃燕儀署理署長JP在李聖根主席、常務總理、總幹事，及「甜心大使」吳若希陪同下進行啟動儀式，為義賣活動揭開序幕。

九龍樂善堂李聖根主席致辭

主禮嘉賓黃燕儀社會福利署署理署長JP (中)、樂善堂常務總理、總幹事及「甜心大使」吳若希進行啟動儀式，為活動揭開序幕

吳若希為人母身同感受 籲SEN照顧者多關愛自己

活動甜心大使吳若希，同時為兩孩之母，亦在典禮上亦分享自己的故事。她表示自己作為在職母親，經常需在工作與家庭上取捨，有時也會被孩子的調皮「激親」。「我非常明白為人父母者的迷茫和焦慮，特殊教育需要兒童的父母與孩子溝通需要付出百份百耐性及無私的愛，孩子發展遲緩、專注力不足等，令大家在成長路上常感到挫敗無助，承受著外界和家庭壓力。所以我想為SEN家庭籌款打氣。」尤其父母照顧孩子時，請不要忘記好好關愛自己、讚美自己，告訴自己已經做得很好了，多感受家庭的幸福感。典禮後，吳若希即席義賣糖果，獻唱歌曲《只想你記得》，藉歌詞鼓勵父母及孩子。

吳若希擔任「甜心大使」，現身鼓勵SEN家庭

樂善堂一眾常務總理及「甜心大使」吳若希即席義賣糖果

及早面對孩子的特殊需要 尋求專業人士支援

「我無辦法離開蕙蕙一分鐘，佢唔識用說話表達，我要花好長時間陪佢、同佢溝通。有時佢會喊、大叫，原來只係想飲水。我同先生都好無助。」3歲的蕙蕙 (化名)被診斷有自閉症及語言能力較弱，整體發展較同齡小朋友遲緩，故未能透過言語好好表達自己的訴求及情緒，令媽媽在管教上不知如何入手。由於小朋友年紀較小及專注時間較短，每次進行訓練均須媽媽全程陪伴方可安坐。

根據教育局的數據，從2017-2018學年至2021-2022學年，特殊教育需要的學生人數上升約三成。由於輪候政府服務人數眾多，家長亦同時尋求外間機構協助，同步為小朋友進行額外之訓練。因此，蕙蕙媽媽積極尋找密集式訓練以便全面關顧女兒之需要，來到「樂善堂莫葉瑞衡兒童發展中心」進行學前認知、言語溝通及職業治療之學前密集班。蕙蕙進行訓練前由不說話、不回應，到慢慢能在治療師引導下跟從指示完成小任務，並開始懂得以言語回應媽媽。小小的進步，對媽媽來說彌足珍貴。蕙蕙在中心連續進行約4個月之學前密集訓練，到9月升讀幼稚園時，則改在課餘繼續針對其言語溝通、專注力及小肌訓練之個別訓練。而中心治療師與媽媽保持聯繫，為媽媽提供居家訓練建議；互相交流並適時作出調整，令整個訓練更具彈性及完整性。

「好多謝中心團隊提供我們強大支援，讓我們找到方法與蕙蕙溝通。」媽媽表示，和SEN孩子的成長路上挑戰重重，但感恩身旁有專業團隊、親友的體諒，在路上給予鼓勵及關懷，縱然有時氣餒，亦會繼續勇敢前行。

治療師與小朋友進行感覺統合訓練

透過觸覺遊戲「玩剃鬚膏」增加觸感經驗

紮根香港一百四十四年 積極拓展慈善工作

李聖根主席表示，樂善堂紮根多年，全賴各界善長參與，協助本堂推動多元化的慈善工作。近年新項目包括：開設香港首個深水埗社區客廳，為劏房戶家庭提供舒適的共享空間如廚房、自助洗衣站等，全年服務約8萬人；樂善堂社會房屋「樂屋」於今年再有2個新項目入伙，為「彩虹彩興路」及「大埔黃魚灘『樂善村』」組合屋，將投入至少1,647個單位，受惠人數將超過1萬人；開設「樂善堂駿英牙科診所」、「樂善堂鄭温文蕙醫療中心」及第三間「社區藥房」，拓展社區醫療及藥劑服務支援；開設「樂善堂董清波幼稚園」，擴展教育服務區域。樂善堂期望在不同範疇為社會大眾提供優質的服務，並會繼續努力，弘揚「關懷情真、樂善同行」的精神。

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(資料及相片由客戶提供)