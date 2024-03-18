2024維園花展｜必睇5大打卡童話園圃 遊浪漫花田賞燈光匯演
維園花展讓你拾回童心，投入童話世界！2024香港花卉展覽經已開鑼，展期至3月24日假維多利亞公園舉行，今屆以「雀躍全城」為主題，並以有「天使花」之稱的香彩雀作為主題花。花展齊集5大經典童話主題，讓大家在欣賞美景的同時，更可重拾童趣，化身童話故事裡的主角，盡情打卡遊樂，與家人摯愛一同享受賞花的樂趣！
漫遊世界童話故事 5大打卡經典場面
今屆花展的主要園林造景以童話故事為題，5個位於會場中軸的特色園圃，設計概念源於多部耳熟能詳的經典童話，從四大名著西遊記、引人入勝的阿拉伯神話、到家傳戶曉的糖果屋、傑克與豌豆及綠野仙蹤，透過花匠的精心設計與布置，將經典場面一一重現眼前，讓大家化身童話主角走入花花世界，親歷童話故事的玩味奇境。
香彩雀迎風搖曳 為城市添上靈動生氣
在童話主題園區打卡，攝下美好回憶後， 當然要感受一下主題花香彩雀的魅力！香彩雀原產於熱帶美洲，又名天使花，春、夏、秋三季開花。花色鮮明花形小巧，帶清新芳香，盛開時花蕾茂密有致，花朵迎風搖曳，宛如彩雀躍動。大家不妨到花海天使園圃欣賞香彩雀的美態。而花展內的主題花立體花牆，有四棵不同顏色的巨型香彩雀，各由20朵立體小花組成，其中五朵直徑超過一米。而每朵小花由花匠用約200至300株石斛蘭所砌成，非常講究工藝，盡顯心思。
沉浸式浪漫花海 捕捉唯美一刻
無需出走到荷蘭或日本，在花展內可找到大熱浪漫花田，讓大家盡情拍下花海美照！大會於球場中間以及維園中央草坪，分別佈置了鬱金香花海、玫瑰花園及向日葵花海。在盛開的花海之中捕捉不同的唯美角度，打卡花海靚相輕鬆擁有，沉浸於視覺盛宴之中，與摯愛好友締造難忘回憶。
想感受不一樣的賞花體驗？花展每晚7時30分、8時及8時30分上演全新的「花影之旅」燈光秀，營造浪漫醉人氛圍，萬勿錯過！
2024香港花卉展覽
日期︰2024年3月15日至24日
時間︰上午九時至晚上九時
地點︰香港維多利亞公園
（資料及相片由客戶提供）