2024維園花展｜必睇5大打卡童話園圃　遊浪漫花田賞燈光匯演

維園花展讓你拾回童心，投入童話世界！2024香港花卉展覽經已開鑼，展期至3月24日假維多利亞公園舉行，今屆以「雀躍全城」為主題，並以有「天使花」之稱的香彩雀作為主題花。花展齊集5大經典童話主題，讓大家在欣賞美景的同時，更可重拾童趣，化身童話故事裡的主角，盡情打卡遊樂，與家人摯愛一同享受賞花的樂趣！



漫遊世界童話故事 5大打卡經典場面

今屆花展的主要園林造景以童話故事為題，5個位於會場中軸的特色園圃，設計概念源於多部耳熟能詳的經典童話，從四大名著西遊記、引人入勝的阿拉伯神話、到家傳戶曉的糖果屋、傑克與豌豆及綠野仙蹤，透過花匠的精心設計與布置，將經典場面一一重現眼前，讓大家化身童話主角走入花花世界，親歷童話故事的玩味奇境。

從興發街入口進入花展，《西遊記》園圃映入眼簾。想像唐僧一行人經南天門進入天宮，頭頂迎來一串串大紅燈籠，猶如置身火焰山，氣溫頓時飆升，加上由百花奇草砌成的芭蕉扇和觔斗雲等法寶，是大家打卡的最佳位置。最後抵達雄偉的北天門，完成取西經之旅。

阿拉伯神話園圃靈感源自阿拉伯的民間故事，異國情調滿滿。神燈法力無邊、阿拉伯皇宮華麗非凡，神遊《一千零一夜》的童話世界，由過萬株絢麗奪目的花卉和植物嵌砌而成的璀璨花壇，宛如五光十色的珠寶，奇幻氛圍令人沉醉。

相信不少朋友曾經幻想走進森林深處的糖果大屋，被各色糖果和甜點所包圍，滿滿甜蜜滋味。《糖果屋》園圃以過萬株瑰麗奪目的花卉和植物嵌砌，大家不妨沿小徑欣賞誘人甜點擺設與色彩繽紛的糖果屋，更可坐在咖啡杯座椅上拍照留念，一償童年心願。

抓一把神奇豆子，與傑克攜手踏上奇幻旅途！園圃設計源於膾炙人口的童話故事《傑克與豌豆》，這裡有高聳入雲的巨大藤蔓、典雅豎琴、會生金蛋的母雞，如夢似幻。踏進神秘的林木小徑，沿徑漫遊，一睹瑰麗非凡的奇觀，定會驚喜連連。

《綠野仙蹤》是一則有關勇氣的故事。誠邀大家化身故事中的小女孩，與稻草人、鐵樵夫和獅子心懷夢想結伴前行。花壇內有五色繽紛的彩虹山、宛若浮雲的彩虹拱廊、美不勝收的七色園區，讓大眾重拾童心，近距離欣賞並拍照留念。

為迎接中華人民共和國成立七十五周年，花展於興發街入口設置花牆。

國內不同城市亦設置別具城市特色的花壇。

香彩雀迎風搖曳 為城市添上靈動生氣

在童話主題園區打卡，攝下美好回憶後， 當然要感受一下主題花香彩雀的魅力！香彩雀原產於熱帶美洲，又名天使花，春、夏、秋三季開花。花色鮮明花形小巧，帶清新芳香，盛開時花蕾茂密有致，花朵迎風搖曳，宛如彩雀躍動。大家不妨到花海天使園圃欣賞香彩雀的美態。而花展內的主題花立體花牆，有四棵不同顏色的巨型香彩雀，各由20朵立體小花組成，其中五朵直徑超過一米。而每朵小花由花匠用約200至300株石斛蘭所砌成，非常講究工藝，盡顯心思。

沉浸式浪漫花海 捕捉唯美一刻

無需出走到荷蘭或日本，在花展內可找到大熱浪漫花田，讓大家盡情拍下花海美照！大會於球場中間以及維園中央草坪，分別佈置了鬱金香花海、玫瑰花園及向日葵花海。在盛開的花海之中捕捉不同的唯美角度，打卡花海靚相輕鬆擁有，沉浸於視覺盛宴之中，與摯愛好友締造難忘回憶。

想感受不一樣的賞花體驗？花展每晚7時30分、8時及8時30分上演全新的「花影之旅」燈光秀，營造浪漫醉人氛圍，萬勿錯過！

2024香港花卉展覽

日期︰2024年3月15日至24日

時間︰上午九時至晚上九時

地點︰香港維多利亞公園

（資料及相片由客戶提供）