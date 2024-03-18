中信資本呈獻《香港01》經濟高峰論壇2023 圓滿舉行

由《香港01》主辦的第五屆經濟高峰論壇於今日（18日）正式圓滿結束，活動吸引多名政商學界翹楚出席。席上嘉賓就今年主題「百年大變局中的香港經濟」，聚焦討論中國經濟新佈局與香港獨有優勢，多角度分析如何幫助香港破解經濟轉型升級的困局。



《香港01》創辦人于品海先生作開幕致詞。

今屆論壇雲集陸港兩地政商界翹楚與金融專家，大會更邀得香港特别行政區政府政務司司長陳國基先生作主禮及開幕演講嘉賓。

陳國基：「高才通」來港注「新血」 23條立法保安全

政務司司長陳國基今日出席論壇表示，香港近年推出不同搶人才計劃，其中「高才通計劃」成功吸納4萬多名高才抵港，為勞動人口注入「新血」。而安全亦是人才留港發展的重要考慮，他期望23條立法可以完善香港基本安全保障，政府與各界團結一致，發展經濟、改善民生。

香港特別行政區政府政務司司長陳國基先生作開幕禮演講

主題一 【香港金融中心的高質量轉型】

是次論壇分為三大主題，主題一 【香港金融中心的高質量轉型】由香港金融發展局行政總監區景麟博士擔任嘉賓主持，嘉賓講者包括香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生、香港大學金融學講座教授林晨教授、香港中文大學(深圳)高等金融研究院政策與實踐研究所所長席肖耿教授、中國首席經濟學家論壇副理事長屈宏斌先生。

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主題二【國家「軟實力」新思考：中共治理經驗對香港改革的啟示】

論壇主題二以【國家「軟實力」新思考：中共治理經驗對香港改革的啟示】為題，由香港科技大學環境及可持續發展學部首席發展顧問陸恭蕙教授擔任嘉賓主持，嘉賓講者包括中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文教授、香港大學法律學院院長傅華伶教授、香港中國學術研究院常務副院長黃平教授、《香港01》創辧人于品海先生。

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主題三【讀懂中國高質量發展 探尋香港破困良方】

論壇主題三以【讀懂中國高質量發展 探尋香港破困良方】為題，由香港總商會總裁楊偉添先生擔任嘉賓主持，嘉賓講者包括滴灌通集團創始人及主席李小加先生、北京大學校務委員會副主任(原副校長)海聞教授、瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆教授、香港科技園公司大灣區發展總監莫偉軒先生。

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《香港01》經濟高峰論壇2023 足本重溫將於稍後上載《香港01》平台，請密切留意最新消息！

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