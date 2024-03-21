CATALO度身訂造天然健康　智能化生產現本地科研實力

近年港人愈來愈注重健康，尤其疫情後對保健食品的需求日增。天然健康集團CATALO於疫情影響下加快轉型步伐，重新規劃供應鏈，在港新設智能生產基地，配有達到國際ISO級別的無塵空間，以確保健康食品安全，更利用人工智能為一系列健康食品及營養補充品增值。集團將智能視覺感應技術融入超過10條全自動化生產線，再配合自動導航機械人等新科技打造智能物流系統，加快產品生產及推出市場。品牌選用來自世界各地具臨床實證的名牌天然成分，成功於市場上突圍而出。CATALO集團主席兼行政總裁陳家偉（Calvin）針對港人體質而研發出合適保健品的初心始終不變，「只要市場有需求，我們就會研發相應的產品，幫助市民改善健康。」

攝影：黃寶瑩



作為製衣家族的後代，他自幼被教導工作不僅僅是為了個人利益，更重要是對社會作出貢獻。受父親的養生習慣啟發，Calvin開拓健康食品市場，研發適合港人體質的健康產品。CATALO提供逾300款天然優質的營養健康食品，當中包括提升免疫力、心血管管理、關節及骨骼健康、美肌系列等，多款營養補充品照顧各種飲食習慣。這個香港品牌踏入25周年，產品在全球超過185個國家有售，於美國及香港設有生產基地，獲FDA、cGMP等國際認證，產品在嚴格監控的環境下生產，產品安全性和功效亦獲權威機構認可。Calvin仍然精益求精，並奉行從長輩身上學習到的實業精神。

CATALO提供逾300款天然優質的營養健康食品，為港人度身訂造個人化營養方案。

疫情衝擊跨境運輸 催生本地生產線 促成全港首個上存下揀智能貨倉

品牌的生產線設於美國，疫情期間運輸受影響，為保持生產的穩定性，同時拓展大灣區市場，Calvin決定在港加設智能生產線，以為應乎內地市場的需求。CATALO天然健康食品智能生產中心佔地近3萬平方尺，將獲cGMP、ISO22000及HACCP 等食品安全認證，確保生產空間及過程達國際標準。透過「新型工業化」令生產過程自動化及智能化，整個產品生命週期減少資源消耗和環境污染達50%，兼顧可持續發展，配合公司碳中和願景及履行ESG責任。

此外，生產中心將智能視覺感應技術及檢測鏡頭應用在自動化生產線，透過即時監控生產過程中的數據和指標，提升產品品質，為大眾提供安全可靠的健康食品，生產中心設有全港首家上存下揀智能倉庫，打造由地面至天花板15米高的立體存儲空間，大幅提升庫存空間。透過智能機器人及智慧演算法，達至高效的貨到人揀及黑燈工廠（Dark factory）的運作模式，只運用傳統倉庫十分之一的人力，便提升出庫效率5倍。

CATALO智能生產中心結合香港研發、香港製造與香港品牌3大優勢，以粵港澳大灣區為重點市場。

CATALO天然健康食品智能生產中心選址大埔創新園的醫療用品製造中心，設計尤如透明工廠，目的是保持生產的透明度。

發揮香港製造優勢 發掘大灣區發展機遇

Calvin相信，CATALO結合香港研發、香港製造與香港品牌3大優勢，以粵港澳大灣區為重點市場，並利用CEPA給予香港企業的優勢，有利發掘大灣區的發展機遇。「普遍內地消費者十分信任香港製造的產品，這正是他們喜歡來港購物的原因之一。所以作為一個香港品牌，我們於內地市場享有優勢。智能生產中心的設計尤如透明工廠，目的是保持生產的透明度，加上可追溯的產品成分，令消費者對CATALO的產品更有信心。」

CATALO天然健康食品智能生產中心佔地近3萬平方尺，是全港首家上存下揀智能倉庫，自動化及智能化生產設備可以節省時間、空間及人手，令生產時減少資源消耗和環境污染達50%。

為進一步完善供應鏈，實現可持續發展的目標，Calvin積極與本地大學合作，希望研發原材料生產，加入更多香港製造的元素。「現時健康食品的原料多由外國進口，香港擁有雄厚的科研實力，所以我們希望促進本地不同企業和供應鏈的合作，推動整個產業鏈的發展，實現健康食品業的可持續發展。」