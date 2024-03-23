林鄭月娥形容香港聚才　推創科學人計劃吸人才獲國家科技部支持

中文大學（深圳）舉行建校十周年大會暨發展論壇，前行政長官林鄭月娥在論壇時主動提到，當年有人擔心其五年任期內挑戰嚴峻，或影響香港吸引人才。她又指，2021年6月推出「傑出創科學人計劃」，曾獲前國家科技部部長王志剛支持，至今吸引91位傑出科學家參與計劃，當中有三分之二來到香港的大學任教。她指，當時已推出國安法，反映無影響吸引人才來港，形容香港踏入安全局面，有利無害。



中文大學（深圳）舉行建校十周年大會暨發展論壇，前行政長官林鄭月娥(圖左二）獲邀出席。

斥20億元推「傑出創科學人計劃」 因海歸派當年未慣到內地發展

林鄭月娥又透露，曾問王志剛，當時對外混亂，美國不斷打擾，對華人科學家不友善，他們或希望回國內發展，但因為種種原因，例如自由資訊等，返內地發展並不習慣，香港則是非常聚才的地方，於是斥20億元推出「傑出創科學人計劃」，並獲對方支持。

本港有五間大學位列世界百强，林鄭月娥認為，本港高等教育的强項是國際化，且政府向大學撥款，亦不會直接管大學，由教資會來自海內外及本地學者提供意見。

她又認為，本港高等教育的優勢離不開「一國兩制」，院校自主和學術自由均受《基本法》保障。她指，香港是開放、自由、包容及多元的社會，形容優勢來之不易，希望不會改變，同時亦有制度的創新。