北上｜3.23錄40萬港人離境　31.3萬人北上　同創今年新高

昨日是3月23日，港人出境及北上數字創新高，入境處數字顯示，昨日有超過40萬港人出境，當中31.3萬人次北上，兩者均為今年首三個月高峰，經機場離境的港人亦按周上升55%錄4.1萬人次。昨日訪港旅客錄17萬人次，當中13.6萬人次為內地客，北上南下逆差錄17.6萬人次。



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根據入境處數字顯示，昨日（23日）出境的香港居民有40萬人次，上一次出境高峰在去年聖誕節，12月23日有逾50萬人次，12月24日有逾45.8萬人次。

機場離境港人4.1萬人次 按周升55%

當中，港人經不同口岸北上數字錄得超過31.3萬人次，較上一個周六30.5萬人次多近8000人次，上一次北上高峰同樣是去年聖誕節，12月23日及24日分別有37.2萬及33.9萬人次。

港人經羅湖口岸出境人數最多有9.7萬人次，其次為落馬洲支線有8.5萬人次，深圳灣有4.7萬人次；另外，由香港機場離境的港人有4.1萬人次，按周上升55%。

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訪港客17萬人次 內地客佔13.6萬人次

昨日訪港旅客近17萬人次，按周上升3%，當中內地訪港旅客錄13.6萬人次，較上一個周六12.9萬人次多5.2%，海外旅客稍為滅少5.3%約3.2萬人次。

港人北上及內地客南下繼續存在逆差，相差17.6萬人次。