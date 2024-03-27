復活節必玩奧海城3千呎吹氣尋蛋樂園！每日大送88隻Kinder奇趣蛋

復活節將至，想與小朋友一齊盡情打卡兼放電暢玩贏獎品？奧海城「STAYFUN×Kinder奇趣尋蛋之旅」絕對是首選之一！3,000呎繽紛吹氣尋蛋樂園多個玩樂遊戲，有5米高巨型滑梯及七彩波波池，於波波池尋找珍貴的特別蛋即有機會贏得88隻Kinder奇趣蛋，更可以於奇趣蛋夾夾機夾出Kinder奇趣蛋，即看活動詳情！

3,000呎室內吹氣尋蛋樂園 必玩5米高巨型滑梯

即日起至4月7日，奧海城聯乘STAYFUN與Kinder奇趣蛋，在奧海城主題中庭特設3,000呎室內吹氣尋蛋樂園，盡情彈跳放電。特設5米高巨型滑梯，無論大人或小朋友均可享受從高處一滑而下的驚險快感！復活節怎少得了尋蛋環節，於七彩波波池，每日最先找到指定特別蛋的參加者，即有機會贏取88隻Kinder奇趣蛋，有得玩又有得食！名額每日1個，先到先得。

奧海城「STAYFUN×Kinder奇趣尋蛋之旅」特設5米高巨型滑梯，享受從高處一滑而下的驚險快感。

每日於七彩波波池最先找到指定特別蛋的參加者，即有機會贏取88隻Kinder奇趣蛋。

低至HK$2夾Kinder奇趣蛋 玩「復活蛋寶藏」挑戰觀察力

想挑戰夾公仔手氣，記得不要錯過「奇趣蛋夾夾樂」，憑代幣即可參與夾公仔遊戲，贏取豐富禮物，更有機會以低至HK$2夾取Kinder奇趣蛋。同場另設「復活蛋寶藏」遊戲，考驗大家的觀察力及想像力。而1.5米巨型復活蛋除了是打卡位，猜中復活蛋內的Kinder奇趣蛋數量，即有機會瓜分寶藏內的Kinder奇趣蛋。

憑代幣即可參與「奇趣蛋夾夾樂」夾公仔遊戲，贏取豐富禮物。

猜中1.5米巨型復活蛋內的Kinder奇趣蛋數量，即有機會瓜分寶藏內的Kinder奇趣蛋。

復活節驚喜不絕，於3月29日至4月1日下午2至5時，小丑將於商場不同送上歡樂，表演扭氣球活動並派發Kinder朱古力，開心共度佳節！「STAYFUN×Kinder奇趣尋蛋之旅」門票可於KLOOK網上平台購買，而S⁺ REWARDS或Olympian Kids會員則可透過手機應用程式換領。

活動詳情：https://bit.ly/48IxObk

（資料及相片由客戶提供）