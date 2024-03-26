《香港01》運作如常　續為全球華人讀者製作最優質內容

高等法院3月26日頒令于品海先生破產。《香港01》表示，于品海先生作為《香港01》創辦人，但未有於公司擔任任何職務。案件只牽涉于品海先生個人財務安排，《香港01》不受影響，公司將繼續如常運作。據悉，于品海先生會在徵詢法律意見後再作下一步行動。

本月為《香港01》成立八周年，《香港01》已規劃多項慶祝活動，將按原定時間陸續舉行。《香港01》也已制定了中長期發展藍圖，將按業務規劃如常落實。

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