照顧者投身香港防癌會 籲社會更多癌症支援守護同路人

「當年陪患癌的爸爸不停進出醫院，有時候姑娘的一句簡單問候，原來已經好暖心，幫到我好多。」這段作為癌症患者照顧者的經歷，令Angel了解到患者與家屬的迷茫及壓力，決心投身護理界，加入香港防癌會賽馬會癌症康復中心，成為健康服務助理。Angel以過來人的經歷，多年來與工作團隊一起將心比心，對待每位病人和家屬都如自己的家人，細心「𥄫住」病人的狀況。近年社會對照顧者支援的問題愈來愈關注，作為「同路人」和資深的護理人員，她寄語照顧者遇到困難要出聲，不要羞於求助：「要相信自己會遇上可靠的支援，為您分擔壓力」。



黎碧玉（Angel）人與其名，是防癌會的「守護天使」，在防癌會賽馬會癌症康復中心服務癌症病人已有十二年。她與防癌會結緣，全因多年前照顧父親的經驗。由於父親突然確診晚期肝癌，她選擇辭去零售業的工作，專心陪伴爸爸進出醫院接受治療，惟這段照顧過程充斥著無助、迷茫與不安，她回憶：「每次帶爸爸到醫院覆診，都好怕醫生會交代一些病情惡化的消息。當時又不懂得找社工或機構協助，每次回家都要想想如何向家人交代壞消息，壓力好大。」最終父親病逝，她與母親花了一年多時間平伏心情。期間她經常回想起冰冷的醫院走廊，只有一張臉孔成為她僅餘的好回憶 ─ 一名主動上前慰問她和母親的護理員，送上簡單卻充滿溫度的問候：「爸爸走後，讓我思考人生，想做有意義的事，我當時覺得做護理員可能是有意義的。」於是，她決定轉職護理界，完成護理員課程後，碰巧防癌會的癌症康復中心正招聘健康服務助理，Angel笑言，上天像注定她要幫助「同路人」似的。

「照顧者常疲於奔命，但記得同樣要好好照顧自己。」

健康服務助理的日常主要工作為照顧癌症病人，當中包括扶抱、清潔及照顧飲食等，然而Angel自覺服務對象不僅限於患者，還有經常在患者身旁的照顧者：「我知道癌症病人的家人總是為了照顧而疲於奔命，同時也面對排山倒海的癌症資訊，令他們非常徬徨；他們亦經常抱著隨時與摯親告別的擔憂和不捨心情，所以除了基本護理工作，我會做多一步，問問他們（照顧者）需要甚麼，提醒他們要好好照顧自己，才有力照顧病人。」

癌症病人因療程或受病況影響經常易倦，不少家人前往探望病人時，病人都在睡覺，甚至身體不適導致無法溝通。家人都會擔心或自責未能滿足病人的需要，所以 Angel會充當了患者與照顧者的溝通橋樑，主動告訴家屬有關病人當天的精神狀況、病人曾說過想做甚麼、吃甚麼，以減低照顧者的憂慮。

Angel指平常會細心留意病人日常的需要，細心留意他們的情緒及身體的變化，再轉告照顧者，盡力令照顧者可以安心。

「癌症患者可能因病情有口難言，我們要小心處理。」

癌症患者確診後難免會感到焦慮、脾氣暴躁、不安，或難以接受。Angel說，曾經有位50多歲就患癌的太太，因為難以接受患癌的事實，常將不滿、怨恨的情緒，發洩在不少前線護理員身上。Angel與同事商量對策，嘗試代入處境，相信這位太太因無可選擇地面對這場大病而感不安，於是她每道微小事情都讓太太多點決定權：「斟水會問她『夠唔夠？想要多啲，定少啲？』，又例如用擔架協助病人轉離病床，或洗澡時需要輕微移動身體，亦會問『你可唔可以配合我哋？我哋逐步嚟好唔好？』有時加以讚賞『今次進步左好多喇！』」她希望讓病人感受到，即使病了還可以選擇有較好的待遇，無人打算放棄她，而且她的生活應過得有尊嚴。

多年來，Angel見證過無數癌症康復者，憑毅力和勇氣戰勝癌魔，重過新生；她也見證過不少離別的場面，每每勾起她父親因癌病逝後的送別情景：「記得曾經有一位太太，我看著她每天風雨不改地前來照顧患末期癌症的丈夫。丈夫最終難敵病魔過身，我當日趕忙於下班後前往康復中心內專辦送別儀式的惜別軒。太太看見我便隨即撲向我。我們雙擁而泣，因為抱著她時，我腦海內充滿了十多年前送別爸爸的畫面，當時我很渴望有人安慰我，於是我給予她這種安慰，令她不感到孤單。」

Angel籲病友勇敢面對自己的病情，尋找最合適自己的支援，只要不放棄就有轉機。

海外交流與時並進，學習新的護理技巧

隨癌症患者增加及趨向年輕化，社會對癌症護理將有增無減，當中護理技巧也需與時並進。Angel曾於2018 年參與香港社會服務聯會的「護理關懷天使計劃」，代表防癌會前往日本交流，參觀當地的護養院，並向當地工作人員「取經」，其中一幕讓她最難忘，亦將這種做法帶到防癌會的癌症康復中心：「當地護養院職員為院友洗澡後，會將一塊明亮的鏡放在病人面前，讓他們見到自己精神和乾淨的樣子，原來這也是對病人很大的鼓舞！」 Angel亦不時留意網上新的癌症資訊，方便與病人交流或解答疑難：「幫到病人，就好像幫到家人、朋友一樣！」她希望，病人及照顧者會感覺康復中心像「家以外之家」，亦希望社會對癌症病人支援的資訊可以更流通，讓他們知道哪裡可以找到協助。」

香港防癌會提供完善的癌症支援服務及資訊，從實質支援、心理支援至家庭朋輩支援，協助患者與其親屬一同抗癌。

香港防癌會服務六十載 ，堅持要細心有人情味

Angel服務的香港防癌會早於1963年成立，如今已服務癌症患者六十多年。較早前防癌會亦就六十周年推出一系列宣傳廣告，當中提及防癌會上下，包括護理員細心照護病人，猶如守護天使。Angel正是其中一位「守護天使」的藍本。她笑說：「廣告中提到的『動不動，看著；動也不動，也看著；轉身咳兩聲，也記在心』這就是我平常的工作心得！」她理解，不少患者已受病情影響，不能暢所欲言。有時病人的一個表情，可反映他們不同需要。例如病人睡著卻在皺眉，可能是睡姿壓得不舒服需要轉身、太熱、需要抹汗或不要將被蓋得太緊等，這些都需要護理員的雙眼小心觀察，憑經驗處理。

在香港防癌會賽馬會癌症康復中心內牆上掛滿病人和家屬的感謝信。

香港防癌會與患者及照顧者「攜手同行」，防癌、抗癌與治癌

Angel亦希望這系列宣傳廣告，讓社會大眾更認識防癌會的工作。她坦言，大家從不知癌症何時來襲，而且得病不再是個人問題，而是整個家庭也會共同面對，及早了解防癌知識與抗癌的支援，路便更易走。

香港防癌會是本港歷史最悠久的非牟利抗癌機構，致力推動防癌、抗癌與治癌的工作，包括藥物資助、免費住院服務，以及為癌症患者及其家人提供各項支援等，在抗癌路上與患者及照顧者攜手同行。欲知更多癌症相關資訊、支援服務，或想捐款支持防癌會的工作，可參閱hkacs.org.hk了解更多。

（資料及部份相片由客戶提供）