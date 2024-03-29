領展今年投放超過1億港元　推出全新停車場智能服務平台

管理領展房地產投資信託基金的領展資產管理有限公司，涉獵於多個專業範疇領域。旗下領展停車場網路龐大，合共有121個停車場，提供約57,000個車位，地點遍佈港九新界，方便駕駛者泊車和消費。因應電動車普及，領展已陸續於旗下各區停車場加設電動車公眾充電站，預計今年內將提供共3,000個電動車充電站，成為最大私營公眾充電站網絡。



車牌識別功能 無感泊車體驗

為進一步提昇駕駛者的泊車體驗，領展今年將推出全新的停車場智能服務平台，投放超過1億港元，以更新旗下121個停車場的出入系統，使駕駛者能享受更快捷、更方便的泊車體驗。

新系統將採用車牌識別技術，為駕駛者帶來無感泊車體驗。當車輛駛入停車場時，閘桿隨即自動升起，用戶毋須再手動拍卡，減少進出停車場的等候時間。

升級功能 支援多種繳費方式

新系統亦同步升級支付功能，支援多種繳費方式。時租用戶可透過領展手機應用程式『LINK UP』，輕鬆支付停車費用；而月租用戶則可透過專屬平台『月租好易Pay』，方便用戶根據自己的需求選擇付款方式，使用戶能享受更自主、靈活和便利的支付服務。

升級手機應用程式『LINK UP』

『LINK UP』應用程式結集停車場、商場及鮮活街市的最新泊車、購物、美食及推廣活動資訊於一身，全新智能系統快速整合停車場資訊，用戶即可查看停車場的實時狀況及使用自動導航等功能，幫助他們輕鬆找到可用的泊位，節省尋找泊位的時間和精力。

領展精益求精，對滿足駕駛者需求的意見以作改善不遺餘力。通過是次停車場系統全面提昇，為用戶提供更優質、便捷以及全面的停車場體驗，連繫顧客的每段旅程。

(資料及相片由客戶提供)