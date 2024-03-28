華盛証券榮獲2023年度「01企業金勳大獎」

3月25日，《香港01》舉行「01企業金勳大獎2023」頒獎典禮，以表彰於2023年為香港經貿作出重大貢獻的傑出企業。有賴長期以來廣大投資者的支持及信任，華盛証券憑藉多元化的投資產品與便捷的交易輔助工具，榮獲「傑出証券交易平台」大獎，成為本屆唯一獲此殊榮的金融科技券商。



華盛証券CFO李子建（Keith Lee）先生於頒獎典禮上表示，感謝香港01及廣大投資者對華盛一直以來提供優質金融服務的認可，此次獲獎也更加激勵華盛証券繼續堅持「讓投資更清晰」的使命，持續改進產品和服務，助力每一位投資者在不斷變化的市場中清晰地掌握投資方向。

2023年投資者對各個資產類別的風險管理需求均有所增長，為滿足投資者的需求，華盛証券積極拓展美股及美期業務，幫助投資者把握市場機遇。在期權活動方面，華盛証券推出了「美股期權保證金優惠」活動，調低500多隻股票期權賣方保證金要求，讓投資者可以在個人投資組合中，利用低成本，實現更大槓桿效益，在期權市場上靈活把握市場變化。

同時，為幫助投資者應對行情變化，華盛証券還推出全新期權延時行情功能，投資者登陸華盛証券旗下應用程式——Vbrokers（華盛通），即可免費查閱期權延時行情報價，享受敏捷的行情服務。此外，華盛証券還進一步豐富投資品類，上線4隻微型美債收益率期貨和4隻微型外貨期貨等期貨合約、1隻日經指數期貨等等，進一步豐富環球期貨品類別，截止目前已擁有50多隻可供交易的期貨合約，為投資者提供更多元化的投資選擇。

此外，秉承「讓投資更清晰」的宗旨，華盛証券於線上線下全方位提供貼心的投資者服務，進一步全方位滿足投資者需求。在線下，華盛証券聯合HSBC、南方東英等知名金融機構舉行線下投資講座，以不同方式向投資者傳授投資知識，幫助投資者更有效地進行投資決策。在線上，華盛証券為投資者提供7×24小時全天候的在線客服，一對一專人解決投資者在交易過程中遇到的問題，為投資者提供更好的投資體驗。

關於華盛証券

華盛証券是香港持牌券商（中央編號：AUL711），持有由香港證券及期貨事務監察委員會授予的第一、二、四、五、九類受規管活動的牌照，致力為用户提供全程線上化的港股、美股、A股等投資服務。通過華盛証券投資者可以交易包括股票、基金、債券、衍生品等多種類型的金融產品，並可免費使用數倉分析、形態選股、條件單等專業級的輔助交易工具，同時可享受極速線上開户、統一購買力等服務。

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