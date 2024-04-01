300中學生西九出發往湖南長沙考察　七成首次坐高鐵

龍傳基金與香港青年協會合辦的「高鐵青年號」今天（31日）以「文創體驗行」為主題，率領300位香港中學生，乘坐高鐵列車前往湖南省長沙市，探索文創產業、教育及歷史文化，展開四日三夜的湖湘文化之旅。



主辦機構今早活動於高鐵香港西九龍站舉行出發禮。出發前進行的問卷調查顯示，是次300位青年參加者中，近七成（70%）表示從未乘搭高鐵；八成半（85%）第一次到訪長沙；參加者亦期望透過是次體驗活動了解內地的學術文化（32.7%）、文創產業（23.7%）、傳媒企業（21.8%）及食品企業（21.8%）。他們較早前已參與工作坊，了解高鐵網路發展及對環境保護的正面影響；並將會製作學習報告，分享旅程中的得著及感受。

主辦機構引述首次參與高鐵青年號的中二生鄭諾行表示，期望透過參觀當地學府及企業，更加了解國家及湖南長沙近十年的變化；去年透過高鐵青年號前往廣州的黃思茹則指，高鐵的快速和方便使她留下深刻印象。

主禮團嘉賓政務司副司長卓永興致辭時表示，這項活動可讓青年得以感受「高鐵時代」高速、便捷及舒適的出行體驗外，更重要的是讓青年們親身體驗祖國一日千里的創科和基建發展，以及博大精深的歷史風韻。

卓又表示，政府在2022年年底公布《青年發展藍圖》，其中一個工作方針正是傳承愛國愛港精神，增強家國情懷，希望通過系統化教育和多元化活動，加強青年人的國民身份認同和民族自豪感，令他們能成為「一國兩制」偉大事業的接班人。

龍傳基金主席黃嘉純律師表示，是次考察團的反應非常熱烈，龍傳基金一直鼓勵青年透過親身體驗，認識國家的卓越成就，融入國家發展大局。青年協會會長陳維安表示，長沙作為歷史文化名城，擁有無數的名勝古蹟，其教育及文化創意產業更是國家首屈一指，值得本地青年深入探究和學習。

團長由龍傳基金董事譚贛蘭和陳維安擔任。中聯辦青年工作部副部長萬寧、賽馬會內地事務部主管陳岳鵬、港鐵過境鐵路總管張志強、全國政協委員兼青協內地事務辦公室顧問何永昌、青年協會總幹事徐小曼任主禮團嘉賓。