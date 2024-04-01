火炭站周六兩視障者誤墮軌 　失明人協進會冀公布閘門啟用時間表

港鐵火炭站上周六（30日）先後有兩名視障人士不慎失足墮軌而輕傷。失明人協進會會長黃俊恒表示，若果視障者走路時分心，有機會混淆月台黃線和引路徑，但情況並非常見，相信今次屬個別事件。他指，港鐵正於東鐵綫月台加裝閘門，料2025年底前完工，期望港鐵有閘門啟用時間表供參考，令視障者更安心。



黃俊恒表示，若視障者行走時分心，有機會混淆月台黃線和引路徑，錯誤走近月台邊緣而失足墮軌。（資料圖片）

黃俊恒表示，暫未聯絡到涉事兩名視障者，相信並非協會的會員。他指，以往曾有失明人士誤墮輕鐵或東鐵路軌，不過，近年已較少聽聞相關事件，雖然周六同一日、同一個月台發生兩宗墮軌意外，估計屬個別事件。

視障者分心走路 易混淆月台黃線和引路徑

黃俊恒表示，一般港鐵月台設有引路徑，供視障人士沿著行走，不過，若視障者行走時分心，有機會混淆月台凸起的黃線，錯誤走近月台邊緣而失足墮軌。他指，月台黃線與引路徑的粗幼不同，視障者於上面行走，感覺會有所不同，事件後協會已提醒會員多加留意。至於港鐵應否改良設計，他相信月台設計已考慮失障人士情況，可交由港鐵判斷。

如乘客發現視障者走近月台邊緣，黃俊恒相信一般人都會作出提醒，建議提供協助時，最重要開聲告之，「唔好一嚟就用手拉」，視障者未能望到身邊處境，會感到驚慌。他亦建議，乘客可詢問視障者是否需要帶路，若對方同意，可以讓其捉住帶路者的手肘或搭膊頭，行前半步，再一路走回月台安全位置。