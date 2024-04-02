基恩之家前牧師彭偉業遭教友指控性侵　去年因涉利益衝突已被解僱

綜合Yahoo新聞、明報今日（2日）報道，本港性小眾友善的基督教會「基恩之家」前牧師彭偉業，遭至少四名教友匿名指控，指其擔任教會工作期間性侵、性騷擾教友，受害者包括男性和女性，當時均未有報警。彭偉業回應傳媒查詢時，承認曾與教友坐大腿，但強調不涉性衝動，又承認經常在教會活動後，邀請別人回家過夜，期間或有「攬」、「碰」，但從不涉及強迫；並否認曾經強姦教友。

基恩之家去年12月，另因涉及利益衝突而解僱彭偉業，教會亦承認2022年接獲一宗針對彭的性騷擾投訴，惟當時證據不足只向其發出警告，故未有披露事件；教會解僱彭後，才得悉有涉及多宗指控，目前只有一宗個案可直接接觸。彭偉業未有回應《香港01》查詢。



馬來西亞裔的彭偉業，曾任馬來西亞同志教會「好撒瑪利亞人教會」與本地基督教會「基恩之家」的牧師，今日（2日）有報道指，至少4名教友指控他於兩間教會工作期間涉嫌性侵教友。（資料圖片／余俊亮攝）

三男一女教友指控

基恩之家1992年創立，是本港性小眾友善教會，馬來西亞華僑彭偉業2015年起，獲聘為全職主任牧師，直至去年底遭解僱。

綜合Yahoo新聞、明報報道，彭偉業遭解僱後，三名男教友及一名女教友向傳媒指控遭彭性侵、性騷擾，其中兩宗於香港、一宗於馬來西亞；另一內地男教友指控彭偉業在廈門要求口交等不當行為，及後來與彭發展成開放式關係，來港讀書後到基恩之家實習，彭因無申報聘用，涉利益衝突令教會蒙受損失而遭解僱。

內地男來港參與同志遊行 指控遭彭及其男友強姦

其中指控強姦事件，涉及一名內地來港的男教友，2011年來港參與同志遊行後，多留一天參加「基恩之家」教會崇拜，因錯過火車而到彭偉業及其男友的酒店房間借宿。期間彭偉業及其男友，在未獲得同意下，對該他作出插入式性行為。他稱當時被嚇得不能動彈而未有及時反抗，又指二人體型比自己壯，不認為有選擇餘地。

而被問到事後為何不報警，這名教友則承認當時無考慮，認為報警很麻煩及令他再憶起事件，事發翌日亦需趕回內地工作。他又向Yahoo新聞稱，自己作為外地人不了解香港情況，但事後有與基恩教友透露事件。

彭偉業回應Yahoo新聞時否認強姦，對於到酒店過夜、發生性行為等表示沒有印象、不記得，又指性行為上通常擔任插入一方，若對方有痛苦不會勃起。

大馬留宿被摸私處 憂大馬僅存同志教會消失拒報警

另一名指控的男教友，稱2009年於馬來西亞報佳音時，獲彭偉業邀請回家借宿。當晚教友席地而睡，深夜時突然感到被人觸摸下體，後發現彭蹲在旁邊用手觸摸其私處，已多次推開彭偉業，直至其放棄並返回床上。

當時彭偉業於吉隆坡成立「好撒瑪利亞人」性小眾教會，教友稱，事發後未有向其他教友透露事件，並解釋指，男同志一直不被馬來西亞的主流教會接納，他擔心一旦告發彭偉業，會令當地僅存同志教會消失，但自己仍希望繼續留在教會。

彭偉業回應Yahoo新聞指，不記得當晚發生過該事，強調絕對沒有作出任何強迫行為。

女教友指控熊抱、坐大腿 彭認有做：玩、非性侵

另一名女教友指控，約在2017年夏天，在基恩之家崇拜活動前，遭彭偉業從後熊抱，拉她坐大腿，並感受到彭的私處，她最終逃跑。她又指多名男性教友，均有「坐大腿」的遭遇。

彭偉業回應時承認有「坐大腿」，認為該行為絕非性侵或性衝動，是當時大家在玩。

這名女教友又指，彭偉業曾倡議大家接受自己身體，因此可以不穿衣服開會、打牌，又自稱是男同志，因此對女性身體沒有興趣、不會有反應，所以可以摸。

彭偉業承認經常在輕鬆環境下發表誇張言論，以挑戰大家對身體、性別的想法，單純為了討論，若斷章取義來大做文章，對他不公平。

與內地男教友開放式關係 無申報聘用涉利益衝突

還有一名內地男教友指控，彭偉業代表教會到廈門宣教事時，遭擁抱、觀看生殖器、接吻、口交。雙方後來同意發展「開放式關係」，男教友從內地來港修讀神學，並到基恩之家實習，但要隱瞞二人關係。該教友又指控彭以牧師、工作主管和地下情侶身份，操控其行程及性生活。

基恩之家在接受傳媒訪問時指，彭偉業因未有披露與受資助神學生的親密關係，涉及「隱瞞利益」而被解僱，而事件與性侵和性騷擾無關。

基恩之家是本港性小眾友善教會。（基恩之家Facebook）

教會2月聲明因不當行為解僱 無提及性罪行指控

「基恩之家」早於今年2月18日，在其網頁上發表公開聲明指，「通過一個多月的繁複調查、詢問和證據搜集、記錄的過程」，確定彭偉業犯下了嚴重的「不當行為」及「缺乏披露關鍵信息的敏感性（即因牽涉利益衝突而隱瞞重要信息）」，並在符合勞工合約下，在2023年12月19日，終止雙方僱傭關係；但就未有指明事件與任何性罪行有關。

聲明續提到為尊重受害者意願，在不造成進一步傷害的同時，披露了足夠細節，以平衡公義和知情權。而教會又提到並非單一事件，可能涉及其他潛在受害者；又稱執事會與彭偉業之間的信任「已經嚴重破裂，無法立即修復」。

基恩之家2022年曾接獲另一宗針對彭偉業的性騷擾投訴，當時教會執事亦展開調查，並向受害人提出可以報警，但受害人當時稱「不願搞大件事」，加上未有足夠證據，令教會無辦法跟進，也未有向所有教友公開事件；最後只能口頭警告彭偉業，執事會則將事件記錄在案。教會又指，解僱後才收到多宗涉及性侵的指控，但當時已解僱，未能展開調查和介入。

基恩之家回覆《香港01》指，日前已接受多間報館多個小時訪問，已作內部、外部措施行動。 暫時專注會眾情緒疏導，未來行政處理，及性別識別及界線工作坊；而就性侵投訴查詢，則無意再作補充。教會僅指只有一宗個案可直接接觸，至於解僱彭偉業後，與其的關係亦作勞資糾紛處理中。