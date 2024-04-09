港製全球首款殺菌口罩　NASK納米纖維展現科研實力

於發展納米纖維技術這10年間，港企盈宗製藥聯合創辦人兼行政總裁郭姮菁（Sarinda）見證香港科研的崛起。Sarinda是開發納米纖維技術的先驅，對集中研製保健產品的盈宗製藥來說，開發該技術需投放大量資金與資源，風險甚高。但Sarinda深信納米纖維技術潛力極大，定必是行業的新賽道。正正是這份堅持，研發團隊成功打造全球首款具殺菌功能的口罩，更遠銷海外，並於美國、日本、中國和香港取得專利。在新冠肺炎席捲全球時，更暫緩國外訂單，全力支援港人對抗疫情。

攝影：歐嘉樂



解決傳統口罩痛點 推出全球首款具殺菌功能口罩

傳統口罩受制於保護度或透氣度不足的問題，NASK納米纖維口罩系列由盈宗製藥有限公司與本地科研公司攜手研發，同時具備透氣、殺菌與阻隔病毒等多重功能，可以在五分鐘內殺滅99%以上細菌及阻隔病毒。「2003年SARS襲港的情景仍然歷歷在目，當時得悉納米纖維技術可以製造出保護性強、透氣度高的口罩時，公司便決定投入資金研發這項技術。」Sarinda續指，NASK納米纖維口罩的誕生不只能滿足市場需求，生產物料僅相當於傳統N95口罩的三分之一，可更有效地利用生產材料，對環保亦作出貢獻。

Sarinda指公司以「Protect with Technology」為座右銘，致力發展納米纖維技術，貢獻社會。

這個百分百香港研發、香港製造的產品，卻於首次亮相貿易展覽時被公眾質疑並非本地科研成果。但Sarinda並不氣餒，反而激勵她更努力做好香港品牌。NASK納米纖維技術在國際舞台上屢獲殊榮，包括在日內瓦國際發明展中奪得金獎及躋身 R&D 100 獎決賽等，該獎項更被譽為創科界奧斯卡。

2020年初，新冠肺炎爆發初期，全球口罩短缺，公立醫院的N95口罩儲備亦不敷應用，遂引入NASK納米纖維口罩。團隊日以繼夜地生產，滿足社會需求。「當時我們收到來自全球各地的訂單，但身為香港人，我希望能為香港作出一點貢獻，因此暫停了接受海外訂購，集中資源全力供應本地市場。」取諸社會，用諸社會，這正正體現了Sarinda創立公司的其中一個核心價值。

NASK納米纖維口罩百分百由香港研發及製造。

重整生產基地 起用本地初創 加強「香港製造」競爭力

納米纖維應用領域廣泛，繼納米纖維口罩與紙尿片，公司希望透過不同合作，將納米纖維應用於更多產品上，例如：HEPA納米空氣濾網、用於服裝的防水透氣物料、快速檢測、傷口護理用品等，讓社會上更多人受惠。

NASK生產基地早前進駐位於將軍澳創新園的先進製造業中心（AMC）並正式開幕，盈宗製藥行政總裁郭姮菁女士（Sarinda）（左二）、樂信藥業有限公司主席鄭志恆先生（右二）、香港中文大學聯合書院院長暨體育運動科學系王香生教授（右一）及香港科技園公司創新製造總監黃家裕先生（左一）一同主持了開幕儀式。

為提升生產效率、重整於香港分散的生產基地，Sarinda選擇進駐位於將軍澳創新園的先進製造業中心（AMC），並於早前正式開幕。「納米纖維是公司未來的重點發展方向，我們亦計劃加入人工智能感測器，可更快更準確地檢查產品質素，以提升品質管理效率。」她亦相信年青人創意無限，關鍵在於他們是否有展現才華的機會。所以於尋找合作夥伴時，她主張與初創合作，以提供平台給本地科研成果推出市場； Sarinda亦願意給予年輕人工作機會，即使求職者經驗不足，但對工作充滿熱誠，亦會盡力為他們提供一個理想的科研空間，去實踐創新理念。