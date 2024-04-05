「香港十大傑出大專學生選舉2024」接受報名 培育尖子成未來領袖

如果你身邊的同學在學術、領導和社會服務等方面都有著傑出表現，或者你本人就有著以上傑出表現，又想與其他傑出學生，甚或是社會精英交流，就不要埋沒自己或身邊同學的才能，馬上提名參選「香港十大傑出大專學生選舉」！選舉旨在發掘、表揚及培育具潛質、心繫社會及關心祖國未來發展的大專學生，對其於學術或社會服務上的卓越表現和付出加以肯定。藉由支援得獎學生作全人發展，培育他們成為未來領袖的同時，讓他們成為其他年輕人的榜樣，並以其成就於他日回饋社會。凡於香港就讀全日制大專課程，或其他認可學士學位課程的學生，除了可經由學校、社會各界人士或合資格的香港註冊機構提名之外，自問是才德兼備亦可自薦參選。選舉現已開始接受報名，不要遲疑馬上參加！



發掘並培育卓越表現學生 承擔責任貢獻社會

「香港十大傑出大專學生選舉2024」由香港青年大專學生協會主辦，由中央駐港聯絡辦公室教科部、外交部駐港特派員公署新聞及公共關係部、香港特別行政區民政及青年事務局及教育局榮譽支持，以及荔港青年會及YGH香港廣州青年總會聯合冠名贊助，同時香港各大專院校亦給予活動大力支持。選舉旨在發掘、表揚在學術上取得卓越成績及對社會有特殊貢獻的大專學生。同時透過此選舉鼓勵大專學生於個人學業及社會服務方面更加積極進取。加強對祖國未來發展的關注，突顯家國情懷，肩負更重要的使命，他日成為有抱負、有能力、有責任感的社會未來領袖，為貢獻社會作好準備。

各界精英組評審團 千載難逢交流經驗

一如往年，評審團由社會各界的賢達及不同領域的傑出人士組成，包括前立法會主席曾鈺成、中國文化研究院院長邱逸、香港立法會議員梁熙、中華人民共和國香港區全國人大代表陳曉峰以及長江實業集團有限公司執行委員會委員兼執行董事趙國雄。評審團位位影響力及資歷十足，參選「香港十大傑出大專學生選舉」的學生可於面試時，與來自各界的精英評審團見面交流，機會難能可貴，可為個人人生履歷加上精彩一筆。

上屆得獎者接受獎金支票頒贈儀式。

得獎者將獲兩萬元「灣區體驗基金」 自動入選「感受灣區」青年vlog比賽

選舉設立了一套嚴格的遴選制度，由專業評審團評核參選的大專學生，以公平公正的方式選出「香港十大傑出大專學生」。今年選舉現已正接受報名，截止日期為4月28日下午5時正。候選人可自薦、由校方提名或由本港合資格的註冊機構提名，並於網上提交報名表格。大會將於5月起查核被提名者的參選資格及進行初步甄選，由評審團為參加者進行書面評分，並從中挑選入圍者。入圍者將組團到大灣區進行考察（費用全免）。入圍者預計於6月考察回港後參與面試，並進行即場匯報。7月，在選舉結果公佈後，10位得獎者將獲得$20,000「灣區體驗基金」及豐富獎品，可自行邀請三位大專學生朋友一同根據早前策劃的行程進行旅遊，並同時進行「感受灣區」青年vlog比賽，在旅行結束後提交自己製作的旅行影片，優秀作品更將獲得額外獎金！

往屆得獎者到上海進行考察，並獲復旦大學接待以及拜訪上海市教育委員會。

往屆得獎者探訪劏房戶。

參選資格：

1. 香港永久居民 或 持單程證來港未住滿七年之香港居民；及

2. 現於香港就讀全日制大專課程的學生或本港認可學士學位課程的學生

「香港十大傑出大專學生選舉2024」現正接受報名，截止日期為4月28日下午5時正。

官方網站：https://otsahk.org/

報名方法：https://hkytsa.org/otsahk/otsahk2024/hk/application.html

（資料及相片由客戶提供）