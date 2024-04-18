建造業智能化提升安全　工地環境優化吸新力軍

建造業勞動力老化，斷層問題嚴重，並經常給外界一種勞工密集和守舊的感覺。在英國大學修讀社會學與媒體傳播課程，90後的梁寶如（Adeline）畢業後卻選擇回港接手家族的建造公司，用新思維做法，引進自動機器，智能管理，創辦屈鐵臣（科技）有限公司（屈鐵臣），身為公司副總裁，她決心為傳統行業引入創新科技，以改變大眾對建造業的傳統刻板印象，吸引年輕人入行。「建造業其實可以好現代化，公司積極推動自動化生產、智能化管理，與業界共同進步。」Adeline期望以科技提升建築質素、安全水平與生產力，以加快房屋的興建。

攝影：陳葦慈



自動化鋼筋剪屈解決安全、質量及用地挑戰

俗稱「開料」的傳統剪屈鐵工序是依照圖則及需要將鋼筋裁剪、屈曲等，再依規定之間距與位置用鐵線綁扎固定，使鋼筋能正確地埋於混凝土內的一個工序。香港工地狹窄，往往缺乏足夠空間進行鋼筋剪屈，稍不留神就容易引發工傷事故。屈鐵臣引入創新科技，通過自動化設備剪屈鋼筋，加上智能化管理，有效提升產品精準度、建築效率與材料追溯性。

屈鐵臣是香港現時5間認可場外鋼筋預製件加工廠房之一，Adeline指：「過往有不少工地意外是工友被舊式屈鐵機夾傷，加上分散操作的鋼筋開料工作涉及重複搬卸重鐵，容易造成勞損。」公司引入自動化生產流程後，工友只需按程序操作自動化機器，便可順利開料，大大提高工作安全。

自動化鋼筋剪屈機械有助減少勞損，可單人操作，有助提升工業安全。

智能化機械操作簡易 吸引女性與年輕人入行

她續指，智能化鋼筋剪屈不只減少了超過90%的意外事故，亦將產量提升50%、質量提升70%；可節省生產成本、減少鋼筋餘料浪費等，達致可持續發展的工業標準。智能生產成效顯著，不過推行的過程卻充滿挑戰。Adeline笑言，起初工友對科技的接受程度較低，推動智能生產確實困難。「自動化機械簡單易用，勞動量低，好處顯而易見，工友慢慢亦接受新的工作模式，更打破年齡及性別障礙。」建造業智能化成功吸引女性與年輕人入行，有助解決地盤技術人員短缺，改變社會對建造業的刻板印象。

創新製造有效改善建造業的形象，吸引年輕新血加入。

鋼筋組件標準化加快生產 助建屋速度紓緩房屋需求

推動鋼筋剪屈智能生產只是變革的第一步，屈鐵臣的目標是實現標準化設計、自動化生產、智慧化管理與產品化供應。「我們希望改變現時接單後才開始製作的商業模式，預先批量生產不同尺寸的鋼筋，就像螺絲一樣，將鋼筋部件產品化，可即時滿足市場需求。」Adeline以公營房屋興建為例，標準化的預製組件有助提升建築質素、安全水平與生產力，保證工程的進度，紓緩房屋持續高企的需求。

推動創新製造的過程充滿挑戰，Adeline看着自己有份參與興建的大樓，這種建設香港的歸屬感是她堅持下去的動力。

創新園全方位支援 推動建造業創新製造

為解決廠房用地的挑戰，屈鐵臣選擇落戶元朗創新園。「創新園提供空間及完善的廠房設施，節省了建廠的時間和成本。香港科技園公司的軟硬資源齊備，加上完善生態圈可幫助我們聯繫不同的創科公司，例如現時正與合作夥伴研究應用BIM技術的可行性。」Adeline期望引入不同的創新解決方案，成功增強業界對屈鐵臣的信心。「我們正在向工業4.0的目標前進，看着自己有份參與興建的大樓，這種建設香港的歸屬感便是我堅持下去的動力。」