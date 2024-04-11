交通銀行服務香港90年活動啟動禮 暨 綠色金融品牌發布會成功舉辦

4月8日，交通銀行股份有限公司香港分行和交通銀行(香港)有限公司（下稱交通銀行香港分行和交通銀行(香港)）於香港交易所Connect Hall成功舉辦「交通銀行服務香港90年」活動啟動禮暨「綠融通Green Infinity」品牌發布會。



交通銀行(香港)行政總裁孟羽先生在「交通銀行服務香港90年」活動啟動禮致辭時表示，交通銀行在港經營發展九十載，始終和香港風雨同舟，對香港的信心至今堅定不移，與香港同呼吸共命運、謀發展共成長的初心從未改變。未來將繼續充分發揮交通銀行跨境、跨業、跨市場的獨特優勢，積極服務國家戰略和香港實體經濟，深化內地與香港的資金融通，助推香港金融以及專業服務等向高端高增值方向發展，支持鞏固和提升香港國際金融中心地位，強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位、國際資產管理中心及風險管理中心的功能。

交通銀行(香港)行政總裁孟羽先生在「交通銀行服務香港90年」活動啟動禮上致辭照片

交通銀行香港分行和交通銀行(香港)副行政總裁朱斌先生為「綠融通Green Infinity」品牌發布致辭時表示，「綠融通Green Infinity」寓意着交通銀行以綠色為紐帶，融通百業、永續發展，在綠色金融領域與客戶探索無限可能。交通銀行香港分行和交通銀行(香港)將把握「綠融通」品牌的拓展機遇，繼續深耕綠色金融領域，攜手社會各界，做強綠色金融品牌，說好香港綠色金融故事，全力支持香港打造國際綠色金融中心。

交通銀行香港分行和交通銀行(香港)副行政總裁朱斌先生在「綠融通Green Infinity」品牌發布會上致辭

香港品質保證局主席何志誠先生、中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜女士、香港地球之友主席葉廣濤先生應邀出席並發表致辭，分享所屬行業的綠色金融經驗；立法會議員陳振英先生、李惟宏先生亦親身出席予以支持。此次活動受到社會各界關注與支持，約300名客戶和合作夥伴代表到場，並表達了對交通銀行香港分行和交通銀行(香港)持續服務香港90年的祝賀和祝願。

「綠融通Green Infinity」品牌發布會照片

扎根香港九十年，開啟新征程新起點

2024年恰逢交通銀行服務香港90年，長久以來，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)充分發揮作為交通銀行海外旗艦及境外業務平台的重要作用，深度經營高質素、高淨值客群，著力塑造差異化競爭優勢，推動零售和私人银行、企業銀行、金融市場三大業務板塊高質量發展，獲得了本地客戶的廣泛支持和認可。未來，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)將充分發揮背靠祖國，聯通世界的優勢，立足香港，輻射大灣區，開拓「一帶一路」沿線市場項目建設，把握更多業務發展機遇。同時，我們將以「綠融通」的品牌發布為契機，開啟綠色金融事業的新起點，繼續貫徹新發展理念，勇擔金融為民使命，以金融之筆繪製經濟社會和生態環境可持續發展的美好藍圖。近期，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)將推出一系列慶祝交通銀行服務香港90年的活動和業務推廣計劃，誠邀大家繼續關注我們，支持我們，共同分享我們的豐碩成果。

有關「綠融通Green Infinity」

綠色賦能融通未來，全新綠色金融品牌。綠色金融迎來發展加速期，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)緊跟時代潮流，將綠色作為經營發展的底色，打造全新綠色金融品牌。「綠融通Green Infinity」寓意交通銀行在綠色金融領域為客戶提供無限可能，品牌標識以交通銀行品牌色彩——藍色作為主基調，搭配漸變綠色，傳達品牌創新、綠色和可持續發展的概念。字體的弧形設計呈現流動感，融合了曲線和直線的元素，創造出一種現代、精緻而不失幾何美感的字體形態，生動活力並富有層次感。

（資料及相片由客戶提供）