核污水｜食安中心檢受禁都縣食材　有大葉玉簪菜、冷凍瀨尿蝦等

港府因應日本排放核污水，禁止十都/縣水產入口。食物安全中心今日（11日）公布，中心檢查日本進口食品時，發現當中有來自福島縣的大葉玉簪菜、宮城縣製造的冷凍瀨尿蝦，及茨城縣的番薯，懷疑違反相關《食物安全命令》，涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，中心正跟進事件。



日本福島核污水。（Reuters）

食安中心發言人表示，中心檢查相關日本進口食品批次時，發現在《命令》發出後一包來自福島縣的大葉玉簪菜、四盒在宮城縣製造的冷凍瀨尿蝦，以及五十二箱來自茨城縣的番薯並無附有輻射證明書及出口商證明書，有關進口商涉嫌違反相關《命令》。

根據該《命令》，源自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均禁止入口；至於從日本茨城、栃木、千葉及群馬縣進口的這些食品，則必須附有由日本主管當局發出的輻射證明書及出口商證明書，證明有關食物的輻射水平沒有超出指引限值及適宜供人食用，才可進口。

另外，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉十個都／縣，並在二○二三年八月二十四日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。

中心會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控。調查仍然繼續。