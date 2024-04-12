ShopBack 4月升級優惠 精選商戶賞你買！
雖然復活節和清明節假期已過，但Shopback就為大家keep住好心情，於4月下半旬推出升級優惠！今次的精選商戶包括Apple、Uniqlo、Zalora和NET-A-PORTER等至潮品牌，而賞飛星期二同樣加推升級現金回贈！即睇內文了解優惠詳情！
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使用ShopBack的程序十分簡單，只要成功註冊帳戶後，透過ShopBack到訪商店，如常購物及付款，即賺現金回贈。
Shopback幫你解決holiday mood！
經過復活節和清明節的假期後，繼續返工返學的你可能仍在holiday mood，所以Shopback今個月就推出升級優惠，除了讓你以最抵優惠於各個至潮品牌盡情shopping外，逢星期二舉行的「賞」飛星期二活動亦加推升級現金回贈，讓你及早以優惠價錢plan定下次旅行！
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4月「賞」飛星期二升級優惠
4月16日：
‧Trip.com新客戶最多18%現金回贈/現有客戶則最多11.5%現金回贈
‧Booking.com最多9.5%現金回贈
‧Agoda新客戶最多15%現金回贈/現有客戶則最多11.5%現金回贈（4月16日凌晨1:00至17日凌晨12:59）
‧Klook最多14.5%現金回贈
‧Expedia最多13%現金回贈
‧Kkday最多7%現金回贈
4月23日：
‧Trip.com新客戶最多15%現金回贈/現有客戶則最多8.5%現金回贈
‧Booking.com最多11.5%現金回贈
‧Agoda新客戶最多15%現金回贈/現有客戶則最多9.5%現金回贈（4月23日凌晨1:00至24日凌晨12:59)
‧Klook最多15%現金回贈
‧Expedia最多9.5% 現金回贈
‧Kkday最多7%現金回贈
4月30日：
‧Trip.com新客戶最多15%現金回贈/現有客戶則最多8.5%現金回贈
‧Booking.com最多9.5%現金回贈
‧Agoda新客戶最多15%現金回贈/現有客戶則最多9.5%現金回贈（4月30日凌晨1:00至5月1日凌晨12:59）
‧Expedia最多8.5% 現金回贈
‧Klook最多15%現金回贈
‧Hotels.com最多5.5%現金回贈
‧Kkday最多7%現金回贈
4月其他日子優惠
Trip.com
4月14日：新客戶最多20%現金回贈/現有客戶則最多8.5%現金回贈
4月15日：購買機票最多3%現金回贈
4月22日：購買機票最多3%現金回贈
4月29日：購買機票最多4%現金回贈
Agoda
4月14日凌晨1:00 至16日凌晨12:59：新客戶最多15% /現有客戶則最多9%
4月20日 1AM – 21日 12:59AM最多9.5%現金回贈
Booking.com
4月19日：最多9.5%現金回贈
Expedia
4月18-19日：最多9.5%現金回贈
4月26日：最多8.5%現金回贈
Klook
4月17-19日：最多9%現金回贈
4月24-26日：最多9%現金回贈
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