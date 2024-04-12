ShopBack 4月升級優惠　精選商戶賞你買！

雖然復活節和清明節假期已過，但Shopback就為大家keep住好心情，於4月下半旬推出升級優惠！今次的精選商戶包括Apple、Uniqlo、Zalora和NET-A-PORTER等至潮品牌，而賞飛星期二同樣加推升級現金回贈！即睇內文了解優惠詳情！



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Shopback幫你解決holiday mood！

經過復活節和清明節的假期後，繼續返工返學的你可能仍在holiday mood，所以Shopback今個月就推出升級優惠，除了讓你以最抵優惠於各個至潮品牌盡情shopping外，逢星期二舉行的「賞」飛星期二活動亦加推升級現金回贈，讓你及早以優惠價錢plan定下次旅行！

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4月「賞」飛星期二升級優惠

4月16日：

‧Trip.com新客戶最多18%現金回贈/現有客戶則最多11.5%現金回贈

‧Booking.com最多9.5%現金回贈

‧Agoda新客戶最多15%現金回贈/現有客戶則最多11.5%現金回贈（4月16日凌晨1:00至17日凌晨12:59）

‧Klook最多14.5%現金回贈

‧Expedia最多13%現金回贈

‧Kkday最多7%現金回贈

4月23日：

‧Trip.com新客戶最多15%現金回贈/現有客戶則最多8.5%現金回贈

‧Booking.com最多11.5%現金回贈

‧Agoda新客戶最多15%現金回贈/現有客戶則最多9.5%現金回贈（4月23日凌晨1:00至24日凌晨12:59)

‧Klook最多15%現金回贈

‧Expedia最多9.5% 現金回贈

‧Kkday最多7%現金回贈

4月30日：

‧Trip.com新客戶最多15%現金回贈/現有客戶則最多8.5%現金回贈

‧Booking.com最多9.5%現金回贈

‧Agoda新客戶最多15%現金回贈/現有客戶則最多9.5%現金回贈（4月30日凌晨1:00至5月1日凌晨12:59）

‧Expedia最多8.5% 現金回贈

‧Klook最多15%現金回贈

‧Hotels.com最多5.5%現金回贈

‧Kkday最多7%現金回贈

4月其他日子優惠

Trip.com

4月14日：新客戶最多20%現金回贈/現有客戶則最多8.5%現金回贈

4月15日：購買機票最多3%現金回贈

4月22日：購買機票最多3%現金回贈

4月29日：購買機票最多4%現金回贈

Agoda

4月14日凌晨1:00 至16日凌晨12:59：新客戶最多15% /現有客戶則最多9%

4月20日 1AM – 21日 12:59AM最多9.5%現金回贈

Booking.com

4月19日：最多9.5%現金回贈

Expedia

4月18-19日：最多9.5%現金回贈

4月26日：最多8.5%現金回贈

Klook

4月17-19日：最多9%現金回贈

4月24-26日：最多9%現金回贈

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