4月香港國際創科展及春季電子產品展　數千國際級創科技術立即睇

科技發展日新月異，AI時代來臨更加速創新科技融合在人們的生活之中，想了解並親身體驗全球及本地最新的創科成果？由創新科技及工業局及貿發局合辦的第二屆「香港國際創科展」（InnoEX）將在4月13至16日於灣仔香港會議展覽中心舉行，同場更有香港春季電子產品展（春電展），合共匯聚超過20個國家和地區約3000家展商參展。展會更設有一系列專題活動，扶助初創企業發展，包括香港科技創價大賽、初創投資項目對接會及初創企業介紹會等，無論是初創企業、潛在買家、投資者或對創科有興趣的大眾都不容錯過！以下立即為你率先介紹精選參展商的精彩創科技術！



「香港國際創科展」參展商倍增 展示尖端創新方案

「香港國際創科展」今年以「智慧創新 聯通世界」為主題，網羅全球新世代智慧解決方案及顛覆性創新科技，促進創科發展及跨領域合作，彰顯香港發展成為國際創新科技中心的優勢。相較去年，參展商數目更倍增至13個不同國家及地區，當中包括來自香港、中國內地、加拿大、法國、印度、波蘭、泰國、英國等地的展商。其中來自法國的「非常法國，非凡創新」（So French So Innovative）展團更包括多間知名法國創科企業，如意法半導體（STMicroelectronics）、威立雅（Veolia）、泰雷茲（Thales）等，加拿大領事館亦會設置展館。來自中國內地的展團亦陣容鼎盛，參展商數目較去年增加接近一倍至20個。

其中香港的智慧城市聯盟亦將再次於展內設置展館，智慧城市聯盟楊文銳（Gary）就表示今次將展示7間本地公司的最新技術，當中的範疇包括元宇宙、智慧建築、綠色物業管理、綠色出行等，他指：「希望市民了解這些科創技術如何實際應用在我們現實生活之中，例如香港在智慧建築上的技術其實做得相當出色，好像使用預製組件及人工智能無人機自動檢測建築物外牆等。」除了進行教育大眾的工作，今年亦希望可以吸引到不同公司，進行到商貿配對，促成生意，更多香港的科創技術「落地」應用。

智慧城市聯盟（SCC）將設置近2千呎的展館，介紹來自香港的7間提供不同「智慧生活」技術的公司。

另外，香港應用科技研究院亦是第二次參與InnoEX展，今年將以未來智慧城市為主題，在InnoEX展出車聯網和無人車技術，參觀者可以透過駕駛虛擬無人車，以互動方式體驗智慧出行帶來的道路安全及便利。展覽更將展示數字孿生機械臂，極端天氣數碼管理平台MetaBrain及生成式人工智能等技術，從新型工業化、數字城市政策及管理、藝術創作等不同層面，全面構建智慧城市，實現未來想像。

香港應用科技研究院今年在InnoEX展將聚焦車聯網、數字孿生及生成式人工智能。

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全球導航系統「北斗衛星」

博恒智能科技有限公司希望於展會上將不同的北斗應用方案推廣至香港地區和其他東南亞國家，並把技術托展至智能交通、精准農業、搜索救援、建築施工、能源礦山、農林牧漁、智慧城市等領域。

在沒手機訊號的狀况下，要如何求救？北斗衛星是中國自主研製、自主建設的全球導航系統，沒手機訊號的狀况下，亦可用北斗短報文專用終端就可以向衛星發送救援信號，救援部門透過衛星接收求救資訊，可更有效營救，本港賽伯樂國際控股的子公司博恒智能科技有限公司就聯同北方裝備有限責任公司，共同致力於「北斗衛星」高科技方案在香港的推廣。原來現時香港在偏遠地區接收訊號進行拯救，需依賴LoRa無綫通訊技術，但必須有基站在附近。而毋須依賴基站、靠直接與衛星通訊發放「短報文」，現時全球只有北斗衛星做得到 ，美國的GPS亦未有此功能，「短報文」曾應用於在汶川地震救災。

城市地下管道巡檢機器人

污水隧道機器人由耐用材料製成的防水設計裝置，可在隧道環境中提供穩定性監測。

極端天氣越來越多，面對暴雨來襲，污水隧道的「健康」十分重要，可是傳統檢查污水隧道，需要人員進入隧道或分流水流，耗時耗力又危險，更容易錯過問題所在。有見及此，香港物流機械人研究中心充分發揮跨學科綜合優勢，創新設計了污水隧道機器人巡查系統，旨在利用機器人技術提高檢查效率和安全性，减少人員進入的次數，盡力壓縮隧道分流的必要。

此系統可在流動水中的穩定性檢測、配置高解析度360°攝像機監測及基于先進影像處理技術的智慧缺陷檢測等。這套系統自動在隧道裏即時發現並報告問題，爲專案單位節約了大量人力和時間，大幅提高了檢查的品質和安全性要求。

「香港春季電子產品展」設三大特別展區 激發無限商機

四大展覽另一不可以錯過的莫過於與香港國際創科展同為「國際創科營商周」(Business of Innovation and Technology Week，BITWeek) 旗艦活動的「香港春季電子產品展」，踏入第20屆的春電展，今年以「世界級電子業盛會 激發無限商機」作主題，展覽設有「品牌薈萃廊」、「初創專區」及「科技館展區」三大特別展區，網羅世界知名品牌及創科企業的嶄新電子產品及科技方案；而不少電子產品加入健康管理功能，部分更配合銀髮市場的需求。展覽在4月15日更將舉行科技前瞻研討會，以「超越邊界：探尋空間計算與人工智能的未來」為題，邀請多位業界翹楚探討相關技術和設備的最新發展。

春電展另外更新增「儲能產品」展區，帶來為戶外活動及電動車供電的產品；電動車龍頭企業Tesla亦會在場展示環保電動車。展會亦增設數碼娛樂體驗區，由遊戲開發商及主打延展實境和人工智能的創意企業，為參與展會人士帶來電子競技及遊戲互動體驗。

首次參展的半導體解決方案供應商Simbury主席楊美基博士就表示希望透過展覽讓大家了解UWB芯片的技術應用，他們將展示公司最新研發的3種技術： 無足跡室內導航（Untracked Indoor Navigation）、高解析無損無線音頻技術（Hi-Res Lossless Wireless Audio）及超寬帶定位器標籤（UWB tag），他指：「這些技術其實一直在我們身邊，例如手機定位及無人駕駛電動車等，除了讓更多人認識我們的技術，我們亦希望可以在展覽中遇到合適的客戶。」

Simbury的「UWB tag超寬帶定位器標籤」擁有精確的定位技術，其中一項功能就是追蹤物品位置。將標籤附在物品上，就可以隨時隨地追蹤物品的位置，防止遺失。

春電展精選展品率先看：

家用藥物分配裝置

家健科技有限公司亦將展出研發的自動發藥器The Kindo，它可以提供不同提示功能，並在無需預先分類的情況下自動分發正確劑量的藥物。

因為工作繁忙怕忘記吃藥又或是作為照顧者常常要提醒病人用藥的你一定要認識由家健科技有限公司研發的「家配康」應用程式 ，「家配康」是一款革命性的家用藥物分配裝置，讓你告別忘記服藥、混亂的進度以及對親友健康的擔心。家配康還可與在線應用程序配對，實現遠程管理， 讓你可以隨時隨地管理藥物。從繁忙的專業人士到護理人員和家庭，家配康是想簡化藥物服用流程並改善健康結果的任何 人的終極解決方案。

迎接空間資料收集未來

知榆科技有限公司利用手持三維激光雷達設備 XGRIDS - Lixel L1，快速為建築物、道路、公園等的地理特徵和物體建構數碼三維模型，提供防止塌樹、監測長者安全等應用方案。

空間資料收集的技術已發展至使用簡易手持式光學掃描器，知榆科技有限公司所研發的手持三維激光雷達設備，就可用於捕捉城市中的建築物、道路、公園等地理特徵和物體的三維模型，並生成大量的點雲數據，期望能以此設備，統計樹木的數目，及監察樹木傾斜度，評估塌樹風險。

香港國際創科展及香港春季電子產品展

日期：2024年4月13日至16日（星期六至星期二）

地點：香港會議展覽中心

報名連結： https://bit.ly/4cQY5Yj

了解詳請：

香港國際創科展：https://www.hktdc.com/event/innoex/tc

香港春季電子產品展：https://www.hktdc.com/event/hkelectronicsfairse/tc

（資料及相片由客戶提供）