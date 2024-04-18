林百欣爭產案　林建岳認未討論三房非受益人：老竇追佢哋10億仲問

已故麗新集團主席林百欣「林伯」爭產案續審，林百欣次子林建岳今（18日）繼續接受其妹林明珠一方的律師盤問。律師指林建岳和母親余寶珠未有視三房為一家人，又指二太余寶珠不想三房獲益，因此三房未有列為遺產的受益人。林建岳否認，又指沒有就三房非遺產受益人一事和父親討論，因他認為「老竇同佢哋打咗官司」，向三房申索10億，直言：「仲會問我爸爸？」



原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，他去世後，由周和馮取代成為執行人，答辯方則為顧瑞英及林明珠。林百欣於2004年12月訂立遺囑，聆訊時透露他約有29億遺產，根據該「遺囑，次子林建岳獲逾19億，答辯方現挑戰該遺囑的效力。

林建岳承認未就三房非受益人的事與父親林百欣討論。(廖雁雄攝)

辯方指二房未視三房為一定人

代表林明珠母女的辯方律師繼續追問二太余寶珠，和三太顧瑞英一房之間的關係，並指林百欣去世時，沒有人通知三房，三房前往喪禮時，余寶珠和林建岳對三房並不友善認為，余寶珠和林建岳未有視三房為一家人，林建岳否認說法。

父曾與三房打官司

答辯方律師又指，余不想和三房有任何瓜葛，也不想他們得益，因此三房並非遺囑的受益人。林建岳則回應稱，遺囑是父親和李寶安討論後的結果，強調在向父親解釋如何分配遺產時，曾問過父親：「仲有無人要照顧？」父親回應沒有。但林建岳同意，他未有就三房非遺產受益人的事和父親討論，但他認為：「老竇同佢哋打咗官司」，父親向三房申索10億，直言：「仲會問我爸爸？」

三房女兒林明珠(前)指二房未有當三房是一家人。(廖雁雄攝)

辯方指林伯對二房言聽計從

答辯方律師指，林百欣當時對余寶珠和林建岳言聽計從，兩人要求林百欣做什麼，林百欣也會跟著跟做，若余不想某一房成為受益人，林百欣也依言，林建岳不同意說法。答辯方又指，林建岳講解如何分配遺產時，林百欣並不明白。

見醫生為父評估感震驚

林建岳亦提到，其父於2004年12月3日在住所立遺囑，一名郭姓醫生替林百欣做精神評估。林建岳稱他沒有指示過要找醫生進行該評估，郭姓醫生進行評估時，他也感震驚。他曾著家庭醫生當天到場，以照顧父親，但沒有就指示家庭醫生，替父親進行精神評估。

案件編號：HCAP4/2011