4.22世界地球日　管制即棄塑膠新法例今日實施　三業界新措施

今日（4月22日）是世界地球日，管制即棄塑膠新法例亦在今日實施。新法例旨在逐步減少使用即棄塑膠產品，並提高市民對走塑的意識，同時鼓勵市民轉向更可持續的選擇。從餐飲、零售和酒店業源頭入手，無論外賣、堂食及酒店住宿，均不再售賣或免費提供指定的即棄膠餐具或用品。想一文看清管制內容，現在就跟你從餐飲、零售、酒店三個業界了解新法例。



棄置塑膠餐具數字驚人 源頭截塑成關鍵

作為一個國際都市，香港每天都產生大量的塑膠垃圾，對環境造成了嚴重的負擔。根據一項報告，每天在香港棄置的塑膠餐具超過200公噸。這相當於每年超過82000公噸，即約5500部雙層巴士的總重量。這樣驚人的數字讓人意識到，對塑膠使用和棄置的管制是有迫切需要的。新法例的重點是逐步減少使用即棄塑膠產品，規管餐飲、零售和酒店業銷售或供應即棄塑膠餐具和其他塑膠產品，但市民在日常生活中使用受管制的塑膠產品並不違法。環保署自去年年底開始，陸續安排實地走訪20,000間中小型食肆，協助他們了解管制內容及為管制做好準備，同時期望社會各界及市民為走塑而努力。

非塑膠替代品取締塑膠餐具

為方便業界盡早轉用較環保的非塑膠餐具，環保署已委聘香港品質保證局於2022年1月設立「綠色餐具平台」。 現時每件已登記綠色餐具平台的產品已獲發一個獨有的二維碼，供應商可將二維碼印在相關產品或產品包裝上，方便業界確認及購買。現時平台已載有超過60間餐具供應商及超過720款經該局確認合規的非塑膠即棄餐具產品。另外，不少市民關心棉花棒會否被禁止售賣，環保署重申新法例只管制膠柄棉花棒，商戶可銷售或提供非塑膠替代品如木軸或紙軸棉花棒。市面上其實有零售商早已轉售相關替代品，供應穩定而充足。

業界新措施 推動可持續生活

對於新法例，三業界一早已為截塑做好準備。屈臣氏集團旗下零售品牌百佳超級市場及香港屈臣氏公關表示，一直有密切留意市場需求，為顧客提供不同選擇。現時，百佳有售賣紙製或甘蔗製的餐具如刀、叉、碗、碟及飲管等；而香港屈臣氏有售賣紙軸綿花棒等。「我們為顧客提供並推廣可持續產品，通過提供補充裝、採用可持續的成分和包裝材料，減少環境足跡，亦會透過不同活動，鼓勵顧客活出可持續的生活方式。」

百佳超級市場有售賣紙製或甘蔗製的刀、叉、碗碟及飲管等餐具。

香港屈臣氏有售賣紙軸棉花棒。

如心酒店集團旗下的酒店和服務式公寓，已採購了環保物料製成的用品代替一次性的塑膠用品，例如洗漱用品，將更換為竹製牙刷、鋁管裝的牙膏，而早於疫後已把細支裝的沐浴用品轉為大支掛牆裝。至於飲用水方面，客房將會提供可重用玻璃水樽，以及陸續於樓層內添置過濾水機予旅客使用。酒店內的餐飲外賣已換了甘蔗渣製環保可降解物料和植物纖維器皿，以及木製和甘蔗渣製餐具。對於外國旅客未必知悉此新法例，如心酒店集團助理營運總監楊曉盈小姐表示，由客人在網站訂房到確認電郵上都會列明此項新法例，而酒店在住客辦理入住登記時亦會再次以正面態度向旅客解釋新法例，避免不必要的爭拗。至於非塑膠代替品會否增加營運成本，楊曉盈小姐表示︰「暫時在我們的預算之內，而未來非塑膠代替品普及了，相信其成本應該都會陸續下降。對環保、對地球，我們都有促進環境可持續性的責任。」

如心酒店集團助理營運總監楊曉盈小姐指，現時塑膠替代品成本在可接受範圍內，相信日後普遍了，成本會大大降低。

房間內的洗漱用品，已陸續更換塑膠製用品，以竹製牙刷、鋁管裝的牙膏等代替。

酒店外賣餐具、器皿已換成甘蔗渣製環保可降解物料、植物纖維及木製。

六個月適應期作調整

改變需要有一個過程，市民與業界都需要時間調整適應，新法例實施後有六個月適應期，環保署會繼續走訪餐飲、零售、酒店處所，同時會繼續向業界及公眾作教育宣傳及提供資訊，務求各方可以盡快調整，符合新法例的要求。「走塑」、「截塑」其最終目的，都是為了保護地球環境，最大得益者都是我們以及下一代。

(資料及部分相片由客戶提供)