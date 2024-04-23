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4月底展開！「賽馬會『集大使 成大事』計劃」社區流動教室2.0
撰文：王玥晨
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從小讓孩子與動物相處，不但可教育他們愛護動物、尊重生命，對動物及人也會有更多愛與包容，更可以培養他們的責任心及同理心。警務處自2021年起推出的「動物守護‧社區大使」計劃（AWP），向中、小學及幼稚園的學生宣揚「守護動物，從小做起」的訊息，協助警方打擊及防止殘酷對待動物。AWP社區流動教室宣傳車活動於2021年開始舉辦，參與的學生及市民人數達5千人，今年將推出內容升級的2.0版本。由香港賽馬會慈善信託基金捐助警務處推展的「賽馬會『集大使 成大事』計劃」社區流動教室2.0，4月26日起將會走訪全港14間學校及公衆地點。透過不同電子遊戲，了解與動物有關的知識，讓大家寓學習於娛樂，更有大人小朋友都喜愛的扭蛋機，内藏精美禮品！
宣傳車上邊玩邊學習動物知識
AWP社區流動教室宣傳車特別針對兒童及青少年的喜好而設，加入了不同的電子遊戲，參加者可透過「限時搶答」去學習動物的冷知識、從「找錯處」遊戲中了解不同物品對動物的影響，最後在「極速拍」遊戲中擊退對動物有害的物品。參加者除了在遊戲過程中能夠輕鬆吸收愛護動物的知識，更可以憑完成所有遊戲後獲得的金幣到扭蛋機抽取精美禮物。活動當日更會有四隻「守護之星」警犬不定時現身與大人小朋友打卡、互動，讓公眾有機會和警犬近距離接觸！
「賽馬會『集大使 成大事』計劃」社區流動教室2.0啟動禮將於4月26日假八鄉中心小學舉行，屆時警務處處長亦會出席活動主持啟動儀式！宣傳車除了會走訪全港不同學校，更會走訪其他公衆場所，有關活動的時間及地點，可以參閱下圖：
大家對「動物守護．社區大使」計劃的活動有興趣，可到 https://www.police.gov.hk/awp/tc/index.html了解更多！
（資料及相片由大會提供）