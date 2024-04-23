4月底展開！「賽馬會『集大使 成大事』計劃」社區流動教室2.0

從小讓孩子與動物相處，不但可教育他們愛護動物、尊重生命，對動物及人也會有更多愛與包容，更可以培養他們的責任心及同理心。警務處自2021年起推出的「動物守護‧社區大使」計劃（AWP），向中、小學及幼稚園的學生宣揚「守護動物，從小做起」的訊息，協助警方打擊及防止殘酷對待動物。AWP社區流動教室宣傳車活動於2021年開始舉辦，參與的學生及市民人數達5千人，今年將推出內容升級的2.0版本。由香港賽馬會慈善信託基金捐助警務處推展的「賽馬會『集大使 成大事』計劃」社區流動教室2.0，4月26日起將會走訪全港14間學校及公衆地點。透過不同電子遊戲，了解與動物有關的知識，讓大家寓學習於娛樂，更有大人小朋友都喜愛的扭蛋機，内藏精美禮品！



宣傳車上邊玩邊學習動物知識

2021年首次舉辦的社區流動教室宣傳車活動吸引5千名學生及市民參與，教育大眾舉報與動物有關案件的意識及照顧寵物的生活細節。

AWP社區流動教室宣傳車特別針對兒童及青少年的喜好而設，加入了不同的電子遊戲，參加者可透過「限時搶答」去學習動物的冷知識、從「找錯處」遊戲中了解不同物品對動物的影響，最後在「極速拍」遊戲中擊退對動物有害的物品。參加者除了在遊戲過程中能夠輕鬆吸收愛護動物的知識，更可以憑完成所有遊戲後獲得的金幣到扭蛋機抽取精美禮物。活動當日更會有四隻「守護之星」警犬不定時現身與大人小朋友打卡、互動，讓公眾有機會和警犬近距離接觸！

AWP社區流動教室讓小朋友與家長在享受親子活動時一起學習愛護動物的知識。

學生有機會與「守護之星」警犬見面及互動。

「賽馬會『集大使 成大事』計劃」社區流動教室2.0啟動禮將於4月26日假八鄉中心小學舉行，屆時警務處處長亦會出席活動主持啟動儀式！宣傳車除了會走訪全港不同學校，更會走訪其他公衆場所，有關活動的時間及地點，可以參閱下圖：

大家對「動物守護．社區大使」計劃的活動有興趣，可到 https://www.police.gov.hk/awp/tc/index.html了解更多！

（資料及相片由大會提供）