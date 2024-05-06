VTC職專畢業生留港計劃 IVE高級文憑為您開拓航空業新機遇

各行各業都在「搶人才」，其中航空業的人才亦見稀缺。為紓緩專才短缺，去年施政報告提出「職專畢業生留港計劃」（VPAS），容許來港修讀指定職業訓練局（VTC）全日制高級文憑課程的非本地生（包括內地及其他國家／地區），畢業後可申請留港投身與其課程相關的行業，吸引非本學生報讀。



最新推出非本地畢業生留港計劃

以往，由於VTC高級文憑課程畢業的非本地學生畢業後，不能留港工作，「職專畢業生留港計劃」（VPAS）正好彌補這個缺口。「職專畢業生留港計劃」試行期為兩年，容許2024／25學年及2025／26學年來港修讀指定VTC全日制高級文憑課程的非本地生（包括內地及其他國家／地區的學生）¹畢業後，可申請留港工作，投身與其課程相關的專業行業，包括航空、運輸及物流；創新及科技；機電工程；建築、土木工程及建設環境；以及海事服務。

香港作為國際城市，航空業自然擔當重要角色，需要大量具備相關專業知識和技能的人才。VTC轄下的IVE黃克競分校所提供的機場營運管理高級文憑（HT114107），就為學生提供航空業知識，例如機場及航空公司營運管理、機場支援服務、航空公司及機場業務規劃等。學生會在模擬工作環境下學習，也會於航空業相關機構實習*。同時，為配合「職專畢業生留港計劃」（VPAS），此課程更加開以普通話授課的機場營運管理高級文憑（HT114107K），除部分單元使用英文授課外主要授課語言為普通話，讓有志留港發展的非本地學生報讀。課程著重通識教育、語文訓練、全人發展和職場為工作體驗，並獲取英國款待服務學會（IoH）及聯合國世界旅遊組織（UNWTO）專業認可。

內地生真實體驗 奠定基礎擴闊出路

來自深圳的Kasey Chen，於2017年來港升學，並就讀IVE機場營運管理高級文憑，她分享道:「對我而言，來香港IVE讀書是一個正確的選擇，也是一個很好的出路！為將來發展事業奠定了良好基礎。」Kasey選擇就讀IVE的機場營運管理高級文憑，是因為航空業是一個快速發展的行業，提供了許多職業發展機會，除此之外，機場運營管理涉獵多方面，如航班調度、旅客服務、安全管理以及財務管理等，她稱就讀相關課程可以讓她獲得廣泛的知識和技能。在IVE讀書除了能學習本身選擇的課程之外，還可以參與各種參觀活動，「我就讀的機場營運管理，學科會安排我們去機場禁區參觀，增加了學習的趣味性的同時，也能增廣見識。」而與內地相比，香港的學習氛圍比較好，比起內地課程的選擇性，香港的課程對於將來就業比較廣泛，選擇性更多，出路也更廣。

陳惠 Kasey Chen

機場營運管理高級文憑學生



IVE酒店及旅遊學科課程緊貼行業需要

除了機場營運管理高級文憑（HT114107、HT114107K），IVE黃克競分校亦提供各項酒店及旅遊課程，包括酒店及餐飲業管理高級文憑（HT114101）、國際款待業管理（酒店、旅遊及康樂）高級文憑（HT114108）、康體文娛管理高級文憑（HT114103）、旅遊及會議展覽高級文憑（HT114102）等，多元的課程選擇，讓學生可以根據自己的興趣和目標，選擇合適的課程進一步發展自己的技能和專業知識。

為照顧不同學科需要，IVE黃克競分校有齊不同相應設施，讓學生可以接觸到最真實的職場場景。

把握機會翱翔高飛

歡迎有志投身於酒店及旅遊業的中學生，親臨在 6月28及29日於薄扶林舉辦VTC酒店及旅遊學科 「食住玩免費試堂日」，了解課程資訊及體驗活 動。立即登記

備註 :

* 工作實習：所有酒店及旅遊學科課程的學生必須在相關業界內實習。實習期間學生或需輪班及在晚上、周末或公眾假期工作。

¹. 不包括阿富汗、古巴、老撾、朝鮮、尼泊爾及越南的國民。

1. 申請人須透過「VTC 中六入學申請平台」更改課程選擇或次序，並查閱有關面試及取錄通知的安排。

2. 獲「正式取錄」的申請人須登入「VTC 中六入學申請平台」下載繳費通知書及註冊文件，並於註冊限期前辦妥註冊手續。

有關重要日程最新資訊，請瀏覽VTC入學網頁。

詳情︰ https://www.vtc.edu.hk/admission/tc/

（資料及相片由客戶提供）