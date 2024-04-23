廉署響應全民閱讀日　240小學幼稚園讀繪本　培養正面價值觀

今日（23日）是「全民閱讀日」，廉政公署舉行閱讀活動，有240多間小學及幼稚園參與。一批幼稚園學生到廉署總部參觀ICAC兒童教室，共讀廉署繪本《小啡豆周圍走—深水埗篇》，廉署亦在網上舉辦親子閱讀活動，鼓勵家長與小朋友閱讀廉署網上德育繪本並完成小任務。廉署期望可以培養兒童正面價值觀，長大後可抗拒貪污誘惑，共建廉潔社會。



一班幼稚園學生到廉署總部參加「ICAC兒童教室」活動。（廉署提供）

廉政公署響應政府「全民閱讀日」，在廉署總部、240多間小學/幼稚園及以網上方式，推出多元化閱讀活動，鼓勵學校、家長及小朋友齊參與，透過繪本閱讀培養誠實、公平守紀、負責任等正面價值觀。

廉署邀請一班幼稚園學生到北角廉署大樓參加「ICAC兒童教室」活動，廉署人員與小朋友共讀全新推出的繪本《小啡豆周圍走—深水埗篇》，藉小啡豆於社區旅行中的所見所聞，帶出負責任和誠實的價值觀。

學生亦參與「小啡豆」手工活動，透過製作配合故事内容的小裝飾，加深對故事的理解 。主角「小啡豆」更在現場跟小朋友見面和拍照，令小朋友對角色和故事留下深刻印象。

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廉署亦提供多款廉署「童‧閱‧樂」德育繪本及全新製作的「體驗學習工作紙」，鼓勵學校結合學生生活體驗及繪本閲讀，提升閱讀興趣，建立正面價值觀。超過一半參與計劃的學校今日舉行閲讀相關活動。

廉署又推出網上親子閱讀活動，鼓勵家長與小朋友閱讀廉署網上德育繪本並完成小任務，如小手工或工作紙，上載相片後可獲贈繪本。

廉署青年及德育活動統籌趙汝達表示，致力與各界推動全城閱讀風氣之餘，並期望透過廉署繪本和相關閱讀活動，培養兒童正面價值觀，長大後可抗拒貪污誘惑，共建廉潔社會。活動獲得各區小學及幼稚園踴躍參與及支持，讓學童從活動發掘閱讀的樂趣。