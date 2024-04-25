香港貿發局香港國際授權展2024｜逾550品牌項目　盡展授權商機

一年一度的「香港貿發局香港國際授權展」強勢回歸！作為亞洲授權業的旗艦活動，今年授權展吸引超過320家來自世界各地的展商參與，合共展出逾550個品牌和授權項目。同期舉行的亞洲授權業會議，亦雲集近30位國際授權業代表進行超過10場專題論壇，分析及討論環球授權業的最新市況。有興趣的你記得4月27至29日到香港會議展覽中心5FG展覽廳入場了解更多！



「香港國際授權展」載譽歸來

香港是亞洲授權業的樞紐，不少國際授權商及授權代理商都會選擇香港作為拓展亞洲授權業務的基地，自2002起舉辦的香港國際授權展更是享負盛名。今年的香港國際授權展陣容依然鼎盛，吸引超過320家來自中國內地、日本、韓國、澳門、台灣、泰國、美國和香港等參展商，展示超過 550 個品牌及授權項目，包括藝術與文化、肖像、企業品牌、生活時尚、運動品牌等不同範疇，如利標品牌亞洲有限公司、羚邦娛樂有限公司和木棉花國際香港有限公司等。此外，展會亦網羅逾70個本地原創品牌，例如麥兜、癲噹和新進品牌Plastic Thing 及 Dustykid等等，加上45個來自「香港設計•授權支援計劃（DLAB）」的展商和本地設計師等，盡展本地IP授權的潛力！

今年授權展吸引超過320家來自世界各地的展商參與，合共展出逾550個品牌和授權項目。

兩本地參展商冀面向國際

本地參展商之一的TOYZEROPLUS主力生產、銷售和推廣旗下品牌的潮流模型玩具及精品，同時經營品牌授權業務，旗下IP包括人氣角色罐頭豬LuLu。公司行政總裁Wilson Tam期望能透過今次展會面向全球：「去年首次參展已經有不同類型的公司代表有意合作，接觸了很多新客戶，更促成了多個授權項目合作。今次再度參展期望能夠進一步開拓眼界、與業界交流，發掘國際商機，拓展海外市場。」

人氣角色罐頭豬LuLu是TOYZEROPLUS旗下IP，公司行政總裁Wilson Tam希望透過參展拓展海外市場。

另一家同樣來自香港的參展商SHIBAINC柴犬工房是以「雪比SHIBE 」作品牌主角，並推出多款原創商品，例如跟藥妝店聯乘推出紙巾、搓手液等等。創辦人李頴欣直言希望透過參展認識更多各界不同的合作夥伴，「希望可以跟各大品牌、中小企或廠商合作，開拓香港和海外業務，共同達到雙贏局面！」

SHIBAINC柴犬工房是以「雪比SHIBE 」作品牌主角，並推出多款原創商品和聯乘商品。

親臨「亞洲授權業會議」進行討論

同期舉行的亞洲授權業會議陣容亦非常鼎盛，將有超過10場專題論壇，雲集近30位國際授權業代表擔任演講嘉賓，分析及討論環球授權業的最新市況、趨勢及潛在商機。會議探討多個行業焦點話題，例如授權業的可持續發展、生成式人工智能（AI）與知識產權的潛在風險、新一代IP的冒起，以及美妝授權的創意營銷等。

其中有鑒於越來越多中外博物館透過建立IP授權，作為實現可持續發展的策略，策略性開發IP授權有效增加收入來源，品源文華聯合創辦人張璐女士將分析大英博物館及埃及藝術文化IP，如何擴闊受眾層面。

另外，Plastic Thing Limited董事葉劍琨先生則會出席授權學院「新一代IP的崛起：透過授權開拓商機」專題論壇，分享如何透過授權創造商機和過程當中的挑戰，更會剖析其IP人氣急升的關鍵因素！葉先生透露其公司大部分的授權活動均涵蓋線上和線下，讓活動宣傳和整體氣氛更為完整。他亦表示：「希望能在今次展會接觸更多不同的單位，將我們的創作帶到更多不同的地方，讓更加多人能夠接觸我們的角色！」

葉劍琨先生將會出席亞洲授權業會議，分享其IP「為食妹」人氣急升的關鍵因素。

香港貿易發展局副總裁劉會平先生認為創意和創新是2024年全球授權業的大趨勢，推動品牌和IP擁有者尋求授權以拓展業務的機會，提高品牌價值和市場影響力。「香港國際授權展自去屆重新定位，全方位涵蓋各生活層面及多個全新範疇，當中以藝術及文化IP授權尤其受注目，内地多間知名博物館包括故宮博物院、中國國家博物館、甘肅簡牘博物館、河南博物院等，更藉著參與香港國際授權展，展示其藝術IP授權的創意。」

亞洲授權業會議雲集近30位國際授權業代表擔任演講嘉賓，舉行超過10場專題論壇。

香港國際授權展全方位涵蓋各生活層面及多個全新範疇，應用在不同授權領域，提供探索跨界別商貿合作的機會。今年更首次舉辦「經典｜重塑」專區，藉著IP授權的創新模式，為香港的經典品牌注入創意，同時亦為環球授權業開拓新的合作領域。

香港貿發局香港國際授權展、亞洲授權業會議

日期：4月27日（星期六）至4月29日（星期一）

地點：香港會議展覽中心5FG展覽廳

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（資料及相片由客戶提供）