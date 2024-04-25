城大數碼醫學研究院　推動未來生命健康科技創新

香港城市大學（城大）於4月24日舉行數碼醫學研究院成立典禮，一眾學術、業界和醫療行業夥伴蒞臨城大，並簽署多份合作備忘錄。



學術及研究夥伴包括：

• 新加坡國立大學楊潞齡醫學院

• 清華大學

• 南方醫科大學

• 英國埃克塞特大學

• 牛津大學高等研究院（蘇州）

業界和醫療行業夥伴包括：

• 京東健康

• 華潤科學技術研究院

• 醫渡科技

• 遠毅資本

• SG Diagnostics

城大與數碼醫學研究院的學術和研究夥伴簽署合作備忘錄。（前排左起）牛津大學高等研究院（蘇州）創院院長兼牛津大學化學工程講席教授崔占峰教授、清華大學藥學院院長錢鋒教授、梅校長、新加坡國立大學楊潞齡醫學院院長 Chong Yap Seng教授，以及南方醫科大學副校長劉叔文教授。簽署儀式由（後排左起）黃先生及孫局長見證。

探索創新數碼醫療解決方案

透過與全球知名大學及醫學院、臨床醫療及業界夥伴，以及醫療科技投資者攜手，數碼醫學研究院將發揮城大在工程、數據科學及生命科學方面的研究實力，研發嶄新科技支援醫生，並探索數碼醫療解決方案，以保障病人的長遠利益。

香港特區政府創新科技及工業局局長孫東教授出席數碼醫學研究院的成立典禮，並與城大校董會主席黃嘉純先生及校長梅彥昌教授共同見證城大與夥伴機構簽署合作備忘錄。

黃先生表示：「城大數碼醫學研究院的創立，與特區政府銳意發展香港成為國際生命健康科技中心的理念一致，亦印證城大致力研發創新數碼醫療解決方案，為未來醫療作出貢獻。」

孫局長

國際合作夥伴

城大在數碼醫學發展方面一直處於領先地位。黃先生喜見數碼醫學研究院獲世界知名大學醫學院、研究所，及數碼醫療領域的龍頭企業和創業投資公司鼎力支持。

他說：「我們的緊密合作將產生協同效應，促進研發、技術轉移，及加速科研轉化為實際應用，造福社會。」

黃先生

醫療未來

梅校長表示，城大致力推動富啟發性、互動性和創新性教育，於科研方面鼓勵追求創新和卓越的文化，以開創性研究就迫切的全球問題提出創新解決方案。

他說：「在科技急速發展的時代，醫學及數碼創新的關係日益密切。」他指城大深信數碼醫學與傳統醫療方法相輔相成，能提供具成本效益且可持續的解決方案。

梅校長

城大數碼醫學研究院的長遠目標是推動生命健康科技、數據科學、人工智能與醫療科學及公共衞生結合的研究發展，發揮城大在工程、數據科學及生命科學方面的科研實力，以先進科技及創新的數碼健康解決方案，為醫生及病人帶來長遠裨益，推動醫療創新，邁向未來。

梅校長說：「欣逢城大三十周年校慶，我們期待各種研究合作及發展機會，在生命科學領域實現技術轉移及商品化，把細胞與基因治療、生物資訊學、生物醫學工程、先進治療及臨床測試等方面的科研成果，轉化為實際應用，為社會帶來正面影響。」

矢志創新

城大矢志培育創新創業精神，其HK Tech 300計劃至今培育逾140間初創企業獲天使基金投資，當中約兩成專注於生物和健康科技。此外，最近成立的城大創新學院亦提供一系列課程，以培育更多科創人才及深科技初創企業。

梅校長說：「數碼醫學研究院的成立，反映我們與世界一流機構攜手合作，突破醫學及科技界限，以改善醫療健康的決心。」

(資料及相片由客戶提供)