曼谷市中心現樓送高達 25%OFF 折扣 同場推華欣沙灘盤 尖沙咀展銷

泰國除了多年獲得全球 10 大退休國家外，更是歡迎外國人市投資泰國房產，外國人可購買共管式公寓 "Condos"，更可獲得永久業權。 泰國成為亞洲最多外國人投資物業的國家之一，地產市道這 20 年來絕對有價有市，而曼谷 Bangkok 更吸引很多國際人士選擇定居，投資，退休及發展，曼谷集合本土高端泰國人及國際人士長居，絕對是藍籌潛力盤。而華欣 Hua Hin，近年許多外國人及泰國富人買華欣物業，選擇在華欣退休或長期渡假，華欣亦是高爾夫球愛好者必去練波的好地方。本週末展銷主要推介三個項目，兩個地點是現時曼谷最熱門及華欣全新海濱盤，當中更有現樓項目為香港人特別爭取了特別限時折扣優惠高達 25%OFF！由泰國三大發展商 Sansiri 興建，入門價只由港幣 $60 萬起，歡迎本周末親臨 尖沙咀Marco Polo HK Hotel 馬哥孛羅香港酒店四樓展銷會了解更多。展銷會提供免費泊車。



曼谷市中心Phaya Thai現樓項目 鄰近暹羅 送高達25%OFF 激罕限時折扣優惠

曼谷市中心 Phaya Thai 現樓項目送高達 25% OFF 激罕限時折扣優惠。

地段無與倫比，鄰近 Phaya Thai 十字型地鐵交匯站，可乘坐 ARL 機鐵直達 BKK 國際機場，乘坐 BTS 兩站到達最旺暹羅 SIAM, Central World 等高級購物商場。區內商業中心及先進醫療體系，鄰近 Siam, Ari, Thonglo, Old Town，吸引區內白領居住。

項目現已落成，即買即住即收租，單位空間方正實用，設有穿梭巴士服務，45,000 呎超級大型會所，項目由一房及兩房組成。

本周末展銷限時優惠包括：送過戶轉讓稅，送首年管理費，送一次性維修基金，送全屋傢俬等等。

項目現已落成，即買即住即收租，單位空間方正實用，設有穿梭巴士服務，45,000 呎超級大型會所，項目由一房及兩房組成。本周末的展銷會，為香港人特別爭取了特別限時折扣優惠，高達 25％ OFF（高達 75 折），每平方由 THB $150,000 餘起。其他展銷限時優惠包括：送過戶轉讓稅，送首年管理費，送一次性維修基金，送全屋傢俬等等。性價比相當高，售港幣 $120 萬起。

本周末的展銷會，為香港人特別爭取了特別限時折扣優惠，高達 25％ OFF（高達 75 折），每平方由 THB $150,000 餘起。

曼谷地王項目：140米到達 Ratchathewi BTS 站 - 有雙層複式單位！

項目屬 A 等級，地段高級商業及最大最先進醫療中心，步行 3 分鐘到達 Ratchathewi BTS 站（140 米），一站到達最旺市中心暹羅 Siam，直達 Central World、Siam Paragon 等高級購物中心，兩個站到達 Chit Lom 可參拜四面神。區內商業大廈及五星酒店林立，鄰近頂尖 Chulalongkorn 大學。5 分鐘到達 King Rama 大型公園 及（250米） Phaya Thai ARL 地鐵站可直達 BKK 國際機場，地點是地鐵兩線交匯處 BTS x ARL。

項目有全統的單層單位及樓底極高的雙層複式單位（Duplex）可選擇。

項目由一房至三房組成，單位包裝修，室外三層玻璃可高效能隔熱隔音，每户設有同層儲物櫃，可收納乾洗衣服及信件包裹。

項目高端擁有華麗大堂，設六星級大型會所，游泳池，健身中心，瑜珈室，派對室，紅外線科技桑拿等等。用料採用最豪華最高端。有全統的單層單位及樓底極高的雙層複式單位（Duplex）可選擇。項目由一房至三房組成，單位包裝修，室外三層玻璃可高效能隔熱隔音，每户設有同層儲物櫃，可收納乾洗衣服及信件包裹，送自動泊車系統兩分鐘便可泊好車，飲用水更經過特別過濾及處理，罕有非常。單位用料高級，展銷期送全屋傢俬，及物業租務管理服務。首期只需港幣 $20 餘萬起。

項目高端擁有華麗大堂，設六星級大型會所，游泳池，健身中心，瑜珈室，派對室，紅外線科技桑拿等等。

項目屬 A 等級，地段高級商業及最大最先進醫療中心，步行 3 分鐘到達 Ratchathewi BTS 站（140 米），一站到達最旺市中心暹羅 Siam，直達 Central World、Siam Paragon 等高級購物中心。

泰國華欣HUA HIN - Sansiri海灘旁渡假公寓

項目由港幣 $60 萬起，市場租金回報可達 6%* 以上，送傢俬及展銷折扣優惠。

華欣是泰國皇室、貴族、富人、高端國際人士的渡假勝地，是幾代泰國國王渡假行宮所在地，碧海藍天，鳥語花香，是陽光與海灘避暑好去處，令許多不同國家旅客或泰國本土高端人士喜歡舉家渡假的海濱城市。可自住渡假退休養老投資收租，潛力無限。華欣更擁有多個出名的哥爾夫球場 例如 Banyan, Black Mountain & Sea Pine 吸引了高端高球客選擇到華欣練波。華欣離曼谷車程近 2.5 小時，未來高鐵落成後，將於 1 個多小時從華欣到達曼谷市中心。

單位由一房、兩房及 Villa 組成，可承辦短租或長租*。

葡萄牙風的酒店式高級服務海濱公寓設有五星級大型會所、設施包括健身中心、工作分享平台、派對室等等。

項目 300 米到達海灘及最旺 Tamarind 及Cicada 夜市，鄰近頂級酒店 Intercontinental 及 Hyatt Regency，葡萄牙風的酒店式高級服務海濱公寓設有24 小時保安服務及 CCTV 監控，五星級大型會所、設施包括健身中心、工作分享平台、派對室、會議室、兒童遊樂室、綠化花園及多個游泳池等等。單位由一房、兩房及 Villa 組成，可承辦短租或長租*。項目由港幣 $60 萬起，市場租金回報可達 6%* 以上，送傢俬及展銷折扣優惠。

華欣碧海藍天，鳥語花香，是陽光與海灘避暑好去處。

泰國三大發展商之一 SANSIRI 尚思瑞

擁有 40 年經驗，上市發展商 Sansiri 尚思瑞，是泰國三大發展商之一，獲獎無數。共建項目超過 480 個，建立了近 134,000 住宅給泰國 20 個不同省份。發展主力集中於公寓大廈，聯排別墅，及單幢式別墅。現時項目主力推介地點：曼谷，華欣，芭堤雅，清邁，布吉等等。2023 年再度榮獲泰國銷量第一發展商之美譽。

▐ 《泰國曼谷 + 華欣物業展銷會 - 三大項目巡禮》 ▐ 高達 25% OFF 折扣: 曼谷市中心地鐵兩線項目▐ 華欣海灘旁渡假公寓港幣 $60 萬▐

【本週末🎈尖沙咀 Marco Polo 馬哥孛羅香港酒店四樓展銷會】

🎈 現樓項目折扣高達 75折

🎈 展銷送全屋傢俬

🎈 地點優越

🎈 市場租金回報可達 6％*

日期：4月27日 至 4月28日（本周末）

時間：上午11時至晩上7時

地點：Marco Polo HK Hotel

馬哥孛羅香港酒店

尖沙咀廣東道3號

ORCHID ROOM 蕙蘭廳

（展銷會提供停車場免費泊車）

歡迎登記及參與：

香港專線：(852) 2833-8018

澳門專線：(853) 6516-4003

Email: info@ThaiPro.com.hk

Whatsapp: 9338 8039

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

*投資涉及風險

模擬圖片及價格僅供參考並須受條款及細則約束。所有售價及資料為付印日資料，此項目之發展商及出售者所提供之資料，均不構成任何承諾或合約。以上物業為純住宅項目，並非集體投資計劃。項目資料由本公司認為可信之資料來源提供，不建議買家過份依賴上述資料，需親自查證有關資料的準確性及可信性。Thai Pro Property Investment Ltd 及其銷售人員不保證此內容是絕對準確、正確，以及完整，而且沒有任何一方有義務或對此內容需要負上任何責任。Thai Pro Property Investment Ltd 並無處理位於香港的任何物業的牌照。我們專責代理香港以外之海外物業，故不受香港物業之《地產代理條例》限制，根據《香港地產代理條例》（香港法例第511章），毋須領有牌照。所載資料僅供參考，項目買家均可自行放租或自住。當地租務須受當地法例約束*。市場平均租金回報，僅供參考*。以上價格參考匯率為泰幣 $1元兌換港幣0.21。更新日期：2023.04.24

（資料及相片由客戶提供）