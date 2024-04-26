曼谷市中心現樓送高達 25%OFF 折扣 同場推華欣沙灘盤 尖沙咀展銷
泰國除了多年獲得全球 10 大退休國家外，更是歡迎外國人市投資泰國房產，外國人可購買共管式公寓 "Condos"，更可獲得永久業權。 泰國成為亞洲最多外國人投資物業的國家之一，地產市道這 20 年來絕對有價有市，而曼谷 Bangkok 更吸引很多國際人士選擇定居，投資，退休及發展，曼谷集合本土高端泰國人及國際人士長居，絕對是藍籌潛力盤。而華欣 Hua Hin，近年許多外國人及泰國富人買華欣物業，選擇在華欣退休或長期渡假，華欣亦是高爾夫球愛好者必去練波的好地方。本週末展銷主要推介三個項目，兩個地點是現時曼谷最熱門及華欣全新海濱盤，當中更有現樓項目為香港人特別爭取了特別限時折扣優惠高達 25%OFF！由泰國三大發展商 Sansiri 興建，入門價只由港幣 $60 萬起，歡迎本周末親臨 尖沙咀Marco Polo HK Hotel 馬哥孛羅香港酒店四樓展銷會了解更多。展銷會提供免費泊車。
曼谷市中心Phaya Thai現樓項目 鄰近暹羅 送高達25%OFF 激罕限時折扣優惠
地段無與倫比，鄰近 Phaya Thai 十字型地鐵交匯站，可乘坐 ARL 機鐵直達 BKK 國際機場，乘坐 BTS 兩站到達最旺暹羅 SIAM, Central World 等高級購物商場。區內商業中心及先進醫療體系，鄰近 Siam, Ari, Thonglo, Old Town，吸引區內白領居住。
項目現已落成，即買即住即收租，單位空間方正實用，設有穿梭巴士服務，45,000 呎超級大型會所，項目由一房及兩房組成。本周末的展銷會，為香港人特別爭取了特別限時折扣優惠，高達 25％ OFF（高達 75 折），每平方由 THB $150,000 餘起。其他展銷限時優惠包括：送過戶轉讓稅，送首年管理費，送一次性維修基金，送全屋傢俬等等。性價比相當高，售港幣 $120 萬起。
曼谷地王項目：140米到達 Ratchathewi BTS 站 - 有雙層複式單位！
項目屬 A 等級，地段高級商業及最大最先進醫療中心，步行 3 分鐘到達 Ratchathewi BTS 站（140 米），一站到達最旺市中心暹羅 Siam，直達 Central World、Siam Paragon 等高級購物中心，兩個站到達 Chit Lom 可參拜四面神。區內商業大廈及五星酒店林立，鄰近頂尖 Chulalongkorn 大學。5 分鐘到達 King Rama 大型公園 及（250米） Phaya Thai ARL 地鐵站可直達 BKK 國際機場，地點是地鐵兩線交匯處 BTS x ARL。
項目高端擁有華麗大堂，設六星級大型會所，游泳池，健身中心，瑜珈室，派對室，紅外線科技桑拿等等。用料採用最豪華最高端。有全統的單層單位及樓底極高的雙層複式單位（Duplex）可選擇。項目由一房至三房組成，單位包裝修，室外三層玻璃可高效能隔熱隔音，每户設有同層儲物櫃，可收納乾洗衣服及信件包裹，送自動泊車系統兩分鐘便可泊好車，飲用水更經過特別過濾及處理，罕有非常。單位用料高級，展銷期送全屋傢俬，及物業租務管理服務。首期只需港幣 $20 餘萬起。
泰國華欣HUA HIN - Sansiri海灘旁渡假公寓
華欣是泰國皇室、貴族、富人、高端國際人士的渡假勝地，是幾代泰國國王渡假行宮所在地，碧海藍天，鳥語花香，是陽光與海灘避暑好去處，令許多不同國家旅客或泰國本土高端人士喜歡舉家渡假的海濱城市。可自住渡假退休養老投資收租，潛力無限。華欣更擁有多個出名的哥爾夫球場 例如 Banyan, Black Mountain & Sea Pine 吸引了高端高球客選擇到華欣練波。華欣離曼谷車程近 2.5 小時，未來高鐵落成後，將於 1 個多小時從華欣到達曼谷市中心。
項目 300 米到達海灘及最旺 Tamarind 及Cicada 夜市，鄰近頂級酒店 Intercontinental 及 Hyatt Regency，葡萄牙風的酒店式高級服務海濱公寓設有24 小時保安服務及 CCTV 監控，五星級大型會所、設施包括健身中心、工作分享平台、派對室、會議室、兒童遊樂室、綠化花園及多個游泳池等等。單位由一房、兩房及 Villa 組成，可承辦短租或長租*。項目由港幣 $60 萬起，市場租金回報可達 6%* 以上，送傢俬及展銷折扣優惠。
泰國三大發展商之一 SANSIRI 尚思瑞
擁有 40 年經驗，上市發展商 Sansiri 尚思瑞，是泰國三大發展商之一，獲獎無數。共建項目超過 480 個，建立了近 134,000 住宅給泰國 20 個不同省份。發展主力集中於公寓大廈，聯排別墅，及單幢式別墅。現時項目主力推介地點：曼谷，華欣，芭堤雅，清邁，布吉等等。2023 年再度榮獲泰國銷量第一發展商之美譽。
▐ 《泰國曼谷 + 華欣物業展銷會 - 三大項目巡禮》 ▐ 高達 25% OFF 折扣: 曼谷市中心地鐵兩線項目▐ 華欣海灘旁渡假公寓港幣 $60 萬▐
【本週末🎈尖沙咀 Marco Polo 馬哥孛羅香港酒店四樓展銷會】
🎈 現樓項目折扣高達 75折
🎈 展銷送全屋傢俬
🎈 地點優越
🎈 市場租金回報可達 6％*
日期：4月27日 至 4月28日（本周末）
時間：上午11時至晩上7時
地點：Marco Polo HK Hotel
馬哥孛羅香港酒店
尖沙咀廣東道3號
ORCHID ROOM 蕙蘭廳
（展銷會提供停車場免費泊車）
歡迎登記及參與：
香港專線：(852) 2833-8018
澳門專線：(853) 6516-4003
Email: info@ThaiPro.com.hk
Whatsapp: 9338 8039
歡迎來電登記或直接親臨展銷會
歡迎同業合作及參與
*投資涉及風險
模擬圖片及價格僅供參考並須受條款及細則約束。所有售價及資料為付印日資料，此項目之發展商及出售者所提供之資料，均不構成任何承諾或合約。以上物業為純住宅項目，並非集體投資計劃。項目資料由本公司認為可信之資料來源提供，不建議買家過份依賴上述資料，需親自查證有關資料的準確性及可信性。Thai Pro Property Investment Ltd 及其銷售人員不保證此內容是絕對準確、正確，以及完整，而且沒有任何一方有義務或對此內容需要負上任何責任。Thai Pro Property Investment Ltd 並無處理位於香港的任何物業的牌照。我們專責代理香港以外之海外物業，故不受香港物業之《地產代理條例》限制，根據《香港地產代理條例》（香港法例第511章），毋須領有牌照。所載資料僅供參考，項目買家均可自行放租或自住。當地租務須受當地法例約束*。市場平均租金回報，僅供參考*。以上價格參考匯率為泰幣 $1元兌換港幣0.21。更新日期：2023.04.24
（資料及相片由客戶提供）