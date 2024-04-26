調查指社交媒體狂推非法「老鼠煙」　區議員促控煙酒辦加強打擊

煙價急升，黑市。長遠煙草政策關注組4月初進行「非法私煙推廣調查報告」，監察及分析非法私煙的線上及線下推廣手段，結果發現售價低於煙稅的「老鼠煙」仍然大行其道，而且有變本加厲之勢，甚至連知名連鎖零售店都有出售。



長遠煙草政策關注組召集人盧啟律指，調查發現，過去一星期在Facebook、IG等社交媒體上，有關私煙推廣的內容多達200個，大部分與「老鼠煙」品牌有關。關注組又追蹤四個懷疑私煙網站的流量，發現四個網站在增加煙草稅後的流量明顯增加兩成至五倍，反映政府增加煙稅時，也同時增加了煙民轉投非法私煙市場的意欲。根據《吸煙（公眾衞生）條例》(第371章)，任何人都不得在互聯網展示煙草廣告。盧啟律表示，不論網上所出售的香煙是否私煙，都屬非法推廣，「為何控煙酒辦不執法？」

長遠煙草政策關注組成員徐緣曾向商販了解「老鼠煙」的散貨手段。徐緣指，「老鼠煙」透過線上線下違法宣傳推廣，包括街頭免費試食、介紹人佣金等推銷行為。另外，有前線零售商販向關注組透露，「老鼠煙」品牌會以「免費貨」作報酬，利誘商販協助推廣。徐緣說，最近留意到連連鎖零售店都出售「老鼠煙」，可見市場逐步擴大，情況令人擔憂。他提醒，販賣「老鼠煙」一樣有刑責，希望前線零售商販謹慎把關，勿誤墜法網。

有調查發現售價低於煙稅的「老鼠煙」仍然大行其道，而且有變本加厲之勢，甚至連知名連鎖零售店都有出售。

根據衞生署數宇，控煙酒辦公室於2020年至2021共接獲28宗涉及派發吸煙產品廣告的投訴，到2022年及2023年數字大增，分別接獲1,231宗及1,073宗相關投訴；而今年首季則接獲603宗投訴。沙田區區議員黃宇翰認同「老鼠煙」在社區內違法宣傳情況有惡化跡象，指自己最近收到居民關於「老鼠煙」的投訴大增了一倍，包括傳單及市面銷售推廣。黃宇翰認為不法集團愈來愈肆無忌憚與控煙酒辦公室執法不足有關，又表示自己曾多次向有關部門舉報，但未獲跟進。黃宇翰指出，控煙酒辦每年收過千宗投訴，但從2021年至今只成功檢控12人，可見當局執法不足，阻嚇力不夠，必須立即加強打擊力度。

關注組也認為，當煙民轉投到私煙市場，所有控煙措施將如同虛設，要及早加強打擊，堵截非法私煙。關注組提出三大訴求：控煙酒辦公室加強線上線下的調查及搜證；Google、Meta、Carousell等平台協助移除非法私煙內容廣告；前線零售做好把關，積極提供有關「老鼠煙」罪行的情報，協助執法部門打擊罪行，阻止私煙禍害蔓延。