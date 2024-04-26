消防處新購「十二號滅火輪」　具自動扶正功能　翻船後可重新站立

消防處新購入一艘台灣製造的「十二號滅火輪」，預計今年第二季交付。「十二號滅火輪」最大特點是具有「不倒翁」功能，據近日網絡上釋出示範影片，滅火輪在翻船後，能在短時間內自動扶正。



消防處指出，「十二號滅火輪」能提升海上滅火、搜索和救援能力，亦為滅火輪船員提供最大的安全環境。



台灣近日測試滅火輪的自動扶正功能，在翻側後可以自動重新站立。（互聯網）

據保安局早前呈交特別財委會文件顯示，2023年本港召喚滅火輪的次數為2,400次，消防處會購置四艘消防船，當中「十二號滅火輪」由台灣龍德造船工業股份有限公司建造，預計今年第二季交付，核准承擔額為1.25億元。

紅白色滅火輪 猶如「不倒翁」

從影片中可見，台灣早前測試一艘紅白色滅火輪，船身寫有「十二號滅火輪」，控制室外寫上「消防」兩字，滅火輪在翻側後，會順勢翻身，360度扶正，猶如「不倒翁」。

台灣製造 今年第二季交付

消防處回覆查詢表示，慮到香港東部海域近年的海上活動日益頻繁，緊急事故增加，消防處增購一艘全新的「十二號滅火輪」，以提升部門在東部水域範圍內的行動效率和機動性，預計將於今年第二季交付，整個增購「十二號滅火輪」項目的核准承擔額為1.25億港元。

消防處指出，「十二號滅火輪」總長度約36至39米，操縱速度不低於25節，配備四座遙控水炮，總出水量為每分鐘41,800升，大大提升消防處在香港東部海域的海上滅火、搜索和救援能力。

另外，「十二號滅火輪」具有自動扶正功能，即能在意外翻轉後自動扶正，以確保在極端惡劣的海況中，為滅火輪船員提供最大的安全環境。