五一煙火｜楊潤雄：視乎當日天氣下午交代安排　盼旅客有心理準備

本港即將迎來內地五一黃金周，旅發局計劃當日舉行大型煙火活動，惟近日天氣不穩可能有風雨。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（28日）表示，政府會在當日下午交代煙火表演會否受影響，提醒旅客要有心理準備。他強調，政府已協調交通安排，有信心即使天氣不穩，旅客都會有開心假期。



五一海上煙火表演以金色為主調案，煙火將配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演。（旅發局提供參考圖片）

楊潤雄今日出席活動後會見傳媒，他指留意到近日天氣不穩，政府會留意情況，在5.1當日下午，交代講會否影響煙火表演，希望旅客「早啲有心理準備，可能天雨做唔到表演」。他指，港府已做好交通準備，有信心雖天氣不好，旅客都會有開心假期。

油尖旺區議會將於5月4日青年節舉行煙火，被問有否信心令旅客逗留多天，楊潤雄表示，「香港盛事之都」不是只由政府帶動，歡迎任何團體，按法例去舉辦大型活動，不論區議會、旅發局、或私人機構都可以舉辦活動，帶動經濟。他稱從酒店業得知，五一訂房情況「都唔錯」，相信整體對香港生意有幫助。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（歐嘉樂攝）

旅發局會在5 月1日晚上8 時正於尖沙咀海濱花園（近尖沙咀東）對開維多利亞港海面呈獻五一海上煙火表演，表演長約10分鐘，煙火將由離岸130 米的躉船發放，最高發放至水面最高約100 米。

旅發局列海上煙火表演最佳觀賞位置：

• 尖沙咀海濱花園近尖沙咀東

• 紅磡海濱花園，近建灣街一帶

• 北角東岸公園主題區

• 灣仔海濱場地，包括水上運動及康樂主題區及HarbourChill 海濱休閒站

• 灣仔臨時海濱花園，近金紫荊廣場

