九巴四大車廠奉設黃大仙寶像　照顧不同員工需要求安心

嗇色園黃大仙祠以「普濟勸善」、「有求必應」為宗旨，九巴近日幸得嗇色園黃大仙祠監院親臨九巴四間車廠，為黃大仙寶像主持開光安座科儀，照顧九巴不同員工福祉和需要，祈求全港市民出入平安、闔家安康。



在剛過去的周日，九巴九龍灣、沙田、屯門和荔枝角車廠奉設黃大仙寶像，並由嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長親臨主持開光安座科儀，同場有不少九巴員工出席見證。黃大仙信仰在香港紥根已久，提倡「普濟勸善」、「有求必應」的宗旨，關心社會福祉和市民平安；而九巴訖今服務香港逾90年，每日接載260萬人次乘客，關顧員工身心健康的同時，令乘客安全抵達目的地亦十分重要，兩者秉承同一理念。

讓同事安心 弘揚黃大仙信俗文化

黃大仙雖為道教神仙，但不代表一定要皈依才可以信奉。九巴車務總監關智偉指，在公司內奉設黃大仙寶像，主因是祈求九巴員工和全港市民出入平安、路路暢通，讓同事安心︰「正如香港人會為家人拜黃大仙祈福，九巴董事會成員每月初一、十五都有到黃大仙祠祈福的習慣，不為自己，乃將各位同事視為家人，希望他們工作順利，平安健康。而今次四間車廠奉設黃大仙寶像的位置，都是前線同事經常出入的地方，好讓同事能求個安心，同時能感受管理層的關心和九巴情。」

他又指，黃大仙的寶訓「普濟勸善」和「有求必應，有感必孚」的宏旨表明會盡一己之力以助困厄，同時導人向善，這些信俗文化值得弘揚推廣；公司推崇信仰自由，同事一直有於工作間安放其他神像。

同事心聲

冼國雄（左）九龍灣廠車長

冼車長知悉周日是黃大仙寶像開光安座科儀，即使休假亦專誠抽空前來，祈求家庭平安幸福。本身信奉道教的他讚賞公司今次安排，不排斥其他宗教，認為所有宗教都是導人向善。

伍仕文 九龍灣車廠退休維修同事

已退休18年的伍師傅，父親、兩名兒子亦在九巴工作，他從兒子得悉公司舉行黃大仙寶像開光安座科儀，特意與太太一同回來參與，認為公司奉設黃大仙祈求安全，十分為同事著想。

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(資料及相片由客戶提供)