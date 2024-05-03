照顧長者無從入手？網上實用資源幫到你！15個免費課程+健康測試

香港人口老齡化是在所難免之事，政府預計在2046年，每三名港人至少有一位是長者。雖然照顧長者將會是大家不得不學習的技能，但這亦非易事，近期就有照顧者接受訪問時，坦言自己的照顧壓力大，甚至要到精神科醫生求診。「賽馬會流金頌護老有e道」計劃正是透過提供免費自我健康篩檢和教學影片，為照顧者和醫護及社福界專業人員提供最詳盡照顧資訊，減輕大眾的照顧壓力。



照顧並非易事

「我媽媽74歲的時候遇上車禍而骨折，出院後她不能照顧自己，所以我照顧她超過10年。我在照顧過程的壓力很大，更要看精神科醫生，最後逼於無奈下，唯有安排她到護老院。」關女士接受訪問時，冷靜地說出自己的經歷，但字裡行間仍滲透出作為照顧者的無奈和內疚。與她經歷相近的人不計其數，甚至日後將會有更多，事關政府預計65歲及以上長者的人口將於2046年達到274萬，佔總人口的比例36.0%，即是每三名港人中至少有一名是長者。

李先生和太太照顧下肢癱瘓的外父超過20年，近年還要一同照顧中風的弟弟。他直言照顧的工作繁多，未必有時間顧及每一方面，就算有時間處理，自己都未必懂得所有事務：「有人曾問我『照顧很忙碌嗎？』以我外父為例，每兩小時就要幫他移動身體，掃一掃他的肌肉，幫他運動一下。就連全職護士做這些事都要分成三更，更何況只得我和太太。」

「賽馬會流金頌護老有e道」提供最新的照顧長者資訊

對於照顧者而言，學習照顧知識或許並非易事，假如長者想要了解自己的身體狀況，提早做好準備，更可說是無從入手。由香港賽馬會慈善信託基金捐助，中文大學賽馬會老年學研究所主理的「賽馬會流金頌護老有e道」計劃，就推出了「健康寶iHealth Screen」應用程式，為長者提供免費自我健康篩檢測試，當中包含11個健康課題，分別是衰老、肌少症風險、活動能力、自我照顧、口腔健康、營養、記憶力、聽力、視力、情緒健康和失禁。當完成測試後，應用程式除了會提供測試報告，亦會推薦相關的照顧教育影片，讓長者本人及照顧者掌握更多護理知識及技巧。

如果大家認為測試和影片所提供的知識仍不足夠，或者未能解決到問題，可以透過應用程式提供的社區資源聯絡方式，尋找專業人士的協助。

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其實「健康寶」的教育影片是源自計劃網站上的15個護老專題的免費課程，大家除了能在網站上觀看外，逾500段護老小貼士教學動畫亦分成15個主題上載到Youtube上，讓長者及照顧者隨時隨地觀看影片，有利於吸收知識！

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關於「賽馬會流金頌護老有e道」計劃

「賽馬會流金頌護老有e道」計劃由香港賽馬會慈善信託基金捐助，中文大學賽馬會老年學研究所主理，旨在為專業人員和家庭照顧者提供最新的照顧長者資訊，及提升公眾對健康課題的關注。

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（資料及相片由客戶提供）