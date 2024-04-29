新紮師姐｜港產片熏陶　大連港漂奮鬥12年　克服難關加入警隊

新一期《警聲》本周三（5月1日）出版，今期刊面故事介紹來自大連的「港漂」師姐王碩。王碩指自小受港產片熏陶，立志要成為女警，2011年隻身來港，入讀理工大學後，曾於小學做教學助理。在滿足七年永久居民身分條件後，曾於2022年投考惜落選，在鍛鍊體能後，去年終成功過關，現派駐灣仔警署，未來希望朝刑事偵緝方面發展。



現年35歲的王碩生於大連的書香世家，來港奮鬥12年，終於成功投考警隊。（《警聲》）

現年35歲的王碩生於大連的書香世家，母親和外婆均為老師，而她卻受港產片中警察的正氣形象熏陶，立志到香港成為「新紮師姐」。她十多年前大學畢業後即隻身赴港發展，以「港漂」身分追尋夢想。

千里之行始於足下，王碩一步步實現目標。她先於二零一一年入讀香港理工大學，翌年獲得碩士學位後，在一所小學擔任教學助理。為了符合留港七年才可申請永久性居民身分的條件，多年來她份外努力地工作，爭取學校續約聘用，以通過成為警察的首道門檻。

王碩坦言在香港十多年間，面對的難關多不勝數，包括學好廣東話、適應濕熱天氣、接受與家鄉截然不同的飲食習慣和居住環境等，幸好關關難過關關過。她特別感謝小學同事和學生的幫助，讓其漸漸掌握廣東話的應用，融入香港文化。

現年35歲的王碩生於大連的書香世家，來港奮鬥12年，終於成功投考警隊。（《警聲》）

王碩於二零一九年正式成為香港永久性居民。有深近視的她完成矯視手術後，於二零二二年首次投考警隊，惜未能過關。她一直鼓勵自己「有心不怕遲」，在當輔警的朋友指導下，她積極提升體能及鍛鍊面試技巧。一年後她捲土重來，成功獲得警隊取錄。

12年的努力，王碩得償所願，於警察學院畢業後，被派到灣仔警署開展其警務生涯。正所謂「民生無小事」，只要是市民求助，她均全心全意盡力處理，貫徹「心繫社會」的警隊精神。她最記得是處理一宗網上投資騙案，來自江蘇的事主痛失巨款，「錄口供期間，報案人流露尋死念頭，我直接用普通話開解她，大家同聲同氣，成功平復她的情緒，挽救生命的同時，亦問到更多有助破案的線索。」

擁有北方人的熱情性格兼樂於助人的王碩，希望將來有機會向刑事偵緝方面發展。她以個人經歷，鼓勵包括「港漂」等有心人加入警隊，使香港繼續是世界上其中一個最安全及穩定的社會。