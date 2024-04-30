得返8個月點部署？青年齊玩賽馬會青年共遊系列“The Year of Go!"

「想約你睇舞台劇！」、「組隊打機！ 」、「幾時camping?」 ，年青人是時候出門走走，部署你的社交節目，為生活添上色彩！把握與朋輩相處互動、認識新朋友的機會；一邊成長，一邊了解及發掘自己的潛能與興趣愛好，與朋輩一起創造畢生難忘的回憶！由香港賽馬會慈善信託基金捐助，香港遊樂場協會、香港小童群益會、香港青年協會、香港中華基督教青年會及香港基督教女青年會聯合主辦，推出Jockey Club “The Year of Go!” Series（ JCTYoG!系列），「撐」年青人出門走走。JCTYoG!系列 為年齡介乎12-17歲^的年青人帶來不同的活動，計劃分為三個部分︰「Go! Voucher!探遊券」、「Go! Propose!召集」、「Go! Experience! 試體驗」，期望以一連串的真摯體驗，擴闊社交生活、豐富人生閱歷，鼓勵一眾年青人由簡單一句「一齊去啦！」開始。



「Go! Voucher! 探遊券」400元電子探遊券請你睇show

假日不一定窩在家中玩手機，「Go! Voucher! 探遊券」賞你400元請你睇show，與朋友齊齊享受本地文體藝節目，發掘共同興趣愛好。計劃將為本港60,000名年青人，提供價值港幣400元的電子探遊券，當中40,000個名額將分階段進行隨機抽獎。成功抽中的朋友，完成簡單的登記和身份認證程序，便可自行到Cityline和art-mate的網上購票平台購買2張或以上的文化、體育或藝術節目門票，隨你喜好挑選心儀節目，即可使用電子探遊券扣減港幣400元，記得mark好行程約定FD啦。此外，認證探遊券時會發送一個「TYoG! 新手包」，完成「TYoG! 挑戰牌」上的挑戰即送你特別設計的禮物。

相信大家對大型網上購票平台Cityline並不陌生，除了演唱會門票外，亦有多項體育、藝術、文化節目等你入場觀賞，齊齊感受現場氣氛。另一線上藝文節目平台art-mate則主打一站式藝術文化節目，讓大眾能發現並享受藝術與文化生活中的美好。網站設計非常貼心，只要點選青年節目的分類，就可看到一系列適合年青人參與的節目，除了舞台演出門票外，更有工作坊、文化day tour、體驗班、研究會等，是認識同好，擴闊視野的好機會！

*推廣生意的競賽牌照號碼：58431-7

有興趣的朋友，可以留意圖中的登記日期，掃一掃二維碼參加抽獎啦！

了解更多︰https://www.tyog.hk/zh-hk/go-voucher

「Go! Propose! 召集」十萬元資金讓你實現好橋 百分百由青年投選最LIKE年度企劃

屬於你的企劃，由你話事！「Go! Propose! 召集」邀請年青人創造一個100%屬於年青人企劃，企劃召集絕世好橋！自問諗頭多多的你就要把握機會，於2024年5月14日，活動截止日期前提交你的idea，將由百人青年評審選出20個入圍企劃，再進行公開投票，投選心目中最佳的年度企劃！10個獲選的本年企劃隊伍，將與計劃合辦機構根據企劃書的計劃及預算，以最高十萬港元實報實銷資金，實現心中理想！

除了參賽之外，只要你是已參與計劃 「Go!Voucher!探遊券」及「Go!Experience!試體驗」，並已親身驗證出生年份的12-17歲^的年青人，可以在投票日期期間登入活動網站，投選心儀的本年企劃。最高票數的10個企劃將獲得資助，並在合作機構的協助下實行，你的一票，至關重要！

立即報名 提交你的本年企劃：https://bit.ly/49WJWpG

公開投選日期︰2024年8月5日 至 12日

^即2006年1月1日 至 2012年12月31日期間出生之⻘少年

「Go! Experience! 試體驗」 五大初體驗

年青人好奇心大爆發？動靜新體驗全都要試！「Go! Experience! 試體驗」由5間主辦機構提供5大主題，為15,000位青少年提供試體驗，包括由香港遊樂場協會的「Go! Team Sports! 團體運動」、香港小童群益會的「Go! Performance! 表演」、香港青年協會的「Go! Media! 」、香港中華基督教青年會的「Go! Adventure! 戶外挑戰」及香港基督教女青年會的「Go! Craft! 手作」，為年青人提供更多機會與周圍相識和未知的同齡人共同探索，勇於作出新嘗試，尋找自己的興趣，共創難忘回憶！

立即Go！報名試體驗︰https://linktr.ee/tyog.hk

了解更多︰https://www.tyog.hk/

IG: @tyog.hk

(資料及相片由客戶提供)