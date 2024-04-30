香港國際授權展帶來逾550個項目　四川省30家非遺、文創單位參展

一連三日(27至29日)舉行的香港國際授權展結束，共吸引逾320家參展商參加。其中四川省文化和旅遊廳亦帶來全省逾30家非遺、文創單位參展，展示百多個IP授權專案。展覽帶來超過550個品牌及授權項目。同期舉行的亞洲授權業會議的焦點議題，就包括生成式人工智能AI普及所引發的法律風險、IP授權的永續發展等。



香港國際授權展設有多個國家及地區的展館，其中日本館展出多項授權項目 。（貿易發展局提供圖片)

文化體育及旅遊局副局長劉震在開幕典禮主禮嘉賓，他表示，香港鄰近中國內地，而且佔據亞洲中心的戰略位置，獲國際授權人及授權業認可為拓展亞洲業務的戰略基地，也是進入中國內地市場的跳板。

亞洲授權業會議特設中國機遇環節圍繞中國與世界的共贏發展，分享文化產業的潛力與 機遇。（貿易發展局提供圖片)

香港貿發局副總裁劉會平（中）、文化體育及旅遊局副局長劉震 （右 二），上周六為香港國際授權展及亞洲授權業會議揭幕。（貿易發展局提供圖片)

藝術和文化授權的重要性不斷上升，利用文化資產創作的博物館文創產品，近年更成為全球熱門商機。四川省文化和旅遊廳亦帶來全省逾30家非遺、文創單位參展，展示百多個IP 授權專案，與來自世界各地的參展商和買家交流。部份參展單位已達成授權交易，意向金額逾300萬人民幣。

今屆香港國際授權展網羅超過550個品牌及授權項目，匯聚全球授權商及授權代理 商。（貿易發展局提供圖片)

另外,今屆授權展特設「經典 | 重塑」環節，展示香港知名品牌與創意知識產權項目的融合。貿發局副總裁劉會平表示，經典品牌具有豐富的文化價值，通過建立戰略性的授權合作夥伴關係，可以為這些經典品牌注入新的生命力。另外，初次參展的 Plastic Thing Limited 是一家從事知識產權授權的香港公司，旗下著名 IP「為食妹」經常獲邀與知名機構和商場聯乘。