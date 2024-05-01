警致力打擊殘酷對待動物 設社區流動教室走訪全港受歡迎
「我們了解到無論是松鼠、兔子，還是昆蟲，牠們的生命都值得被尊重。」參與了警方「動物守護．社區大使」計劃（簡稱：AWP計劃）的八鄉中心小學四年級李同學如是說。賽馬會慈善信託基金捐助警務處由AWP計劃推展的「賽馬會『集大使 成大事』計劃」，今年就推出了升級版的「社區流動教室2.0」宣傳車活動。活動啓動禮於上周五在元朗八鄉中心小學舉行，警務處處長蕭澤頤亦有到場與學生一起登上流動教室，並參觀校內的「寵愛閣」，蕭澤頤於啓動禮上表示：「兩輛宣傳車將由周五起連續15天，走訪全港多個地方和學校，向市民傳遞有關愛護動物的知識，並鼓勵市民成為負責任的動物主人。」
流動教室結合遊戲與教育 首3日吸引超過1千3百人參與
警務處於2021年推出AWP計劃，並舉辦第一次「社區流動教室」宣傳車活動，走訪多個地方，最終吸引接近5,000名市民參與。今年升級版「社區流動教室2.0」就由4月26日至5月10日走訪全港十四間學校及寵物友善的公眾地方，透過電子遊戲教育學生大眾協助舉報與動物有關的案件、照顧寵物的生活細節及介紹計劃的背景。是次活動舉行首3天除了於八鄉中心小學舉辦啓動禮讓學生參與外，周末更到訪中環碼頭摩天輪及西貢萬年街與公眾見面，活動上警犬及「守護之星」吉祥物亦有在現場與大家打卡、互動，3天活動合共吸引超過1千3百人參與，深受大人、小朋友歡迎。
5月「社區流動教室2.0」將會再走訪大埔、尖沙咀及沙田，立即睇以下時間地點：
周末活動花絮：
同場加映：學生大使分享「寵愛閣」照顧動物經歷
「社區流動教室2.0」宣傳車活動啓動禮於八鄉中心小學舉行，該校是首批警務處AWP計劃中設立「寵愛閣」的學校，「寵愛閣」透過在校園設立飼養動物的地方，培養學生愛護動物的意識，參與的學校現已增至30間，另外計劃至今於全港亦已有近280個學生成為「動物守護 ·學生大使」。八鄉中心小學黎婉姍校長就表示：「由於我們學校的環境貼近大自然，學校本身亦有飼養貓隻、金魚等，學校的教育理念與警方AWP計劃宣揚『守護動物，從小做起』的訊息不謀而合，所以十分支持。而學校參與了計劃後，除了有教育宣傳車到校外，同學亦不時有機會到動物醫院、動物拯救中心等豐富他們愛護動物的知識。」
黎校長補充現在學校的「寵愛閣」，有家長捐贈的兔子、盾龜、收養了流浪貓隻，又有野生間中到訪學校的松鼠，以至蝴蝶及螢火蟲等，校內的學生大使及其他同學都有機會報名參與照顧動物。其中4年級的余同學就指：「我都曾害怕昆蟲，但負責照顧螢火蟲後，了解到牠們的成長過程，明白到螢火蟲生命其實很脆弱，大家都要好好保護牠們。」另外負責照顧貓隻的葉同學及鄧同學就指自己家中不能飼養貓，所以主動報名到貓舍工作，葉同學表示：「在貓舍照顧學校的8隻貓貓，讓我知道牠們有不同的個性，有不同的需要，另外學校的講座亦令我知道要養寵物就是一生一世的決定，但不少人選擇棄養他們的寵物，令牠們過著不安全又可能要捱餓生病的流浪生活，所以我長大後都會選擇領養，希望幫助更多被棄養的動物。」
大家對「動物守護．社區大使」計劃的活動有興趣，可到 https://www.police.gov.hk/awp/tc/index.html了解更多！