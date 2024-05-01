警致力打擊殘酷對待動物 設社區流動教室走訪全港受歡迎

「我們了解到無論是松鼠、兔子，還是昆蟲，牠們的生命都值得被尊重。」參與了警方「動物守護．社區大使」計劃（簡稱：AWP計劃）的八鄉中心小學四年級李同學如是說。賽馬會慈善信託基金捐助警務處由AWP計劃推展的「賽馬會『集大使 成大事』計劃」，今年就推出了升級版的「社區流動教室2.0」宣傳車活動。活動啓動禮於上周五在元朗八鄉中心小學舉行，警務處處長蕭澤頤亦有到場與學生一起登上流動教室，並參觀校內的「寵愛閣」，蕭澤頤於啓動禮上表示：「兩輛宣傳車將由周五起連續15天，走訪全港多個地方和學校，向市民傳遞有關愛護動物的知識，並鼓勵市民成為負責任的動物主人。」



流動教室結合遊戲與教育 首3日吸引超過1千3百人參與

警務處於2021年推出AWP計劃，並舉辦第一次「社區流動教室」宣傳車活動，走訪多個地方，最終吸引接近5,000名市民參與。今年升級版「社區流動教室2.0」就由4月26日至5月10日走訪全港十四間學校及寵物友善的公眾地方，透過電子遊戲教育學生大眾協助舉報與動物有關的案件、照顧寵物的生活細節及介紹計劃的背景。是次活動舉行首3天除了於八鄉中心小學舉辦啓動禮讓學生參與外，周末更到訪中環碼頭摩天輪及西貢萬年街與公眾見面，活動上警犬及「守護之星」吉祥物亦有在現場與大家打卡、互動，3天活動合共吸引超過1千3百人參與，深受大人、小朋友歡迎。

「社區流動教室」宣傳車有兩架，其中一架讓大眾深入了解「動物守護．社區大使」計劃之餘，更有機會與警犬「守護之星」合照打卡留念。

另一架參加者可透過車上的電子遊戲「限時搶答」去學習動物的冷知識、從「找錯處」遊戲中了解不同物品對動物的影響，最後在「極速拍」遊戲中擊退對動物有害的物品。

玩畢電子遊戲，儲到的積分可以換作金幣到扭蛋機抽取精美禮物。

5月「社區流動教室2.0」將會再走訪大埔、尖沙咀及沙田，立即睇以下時間地點：

周末活動花絮：

同場加映：學生大使分享「寵愛閣」照顧動物經歷

「社區流動教室2.0」宣傳車活動啓動禮於八鄉中心小學舉行，該校是首批警務處AWP計劃中設立「寵愛閣」的學校，「寵愛閣」透過在校園設立飼養動物的地方，培養學生愛護動物的意識，參與的學校現已增至30間，另外計劃至今於全港亦已有近280個學生成為「動物守護 ·學生大使」。八鄉中心小學黎婉姍校長就表示：「由於我們學校的環境貼近大自然，學校本身亦有飼養貓隻、金魚等，學校的教育理念與警方AWP計劃宣揚『守護動物，從小做起』的訊息不謀而合，所以十分支持。而學校參與了計劃後，除了有教育宣傳車到校外，同學亦不時有機會到動物醫院、動物拯救中心等豐富他們愛護動物的知識。」

啓動禮當天警務處處長蕭澤頤亦有參觀校園中不同位置的「寵愛閣」，聽學生分享照顧動物的經驗。

負責「寵愛閣」的李老師指同學除了負責照顧校內動物飲食、散步之外，亦不時安排他們舉行與動物主題有關的活動，過程中他們亦會主動學習動物的知識。

八鄉中心小學黎婉姍校長指校中的貓舍主要是收養在學校附近流浪的貓隻，其中一隻貓媽媽更在校中生育，之後牠們一家就在校中生活，原先沒有寵物的她，亦收養了其中一隻貓貓回家。

黎校長補充現在學校的「寵愛閣」，有家長捐贈的兔子、盾龜、收養了流浪貓隻，又有野生間中到訪學校的松鼠，以至蝴蝶及螢火蟲等，校內的學生大使及其他同學都有機會報名參與照顧動物。其中4年級的余同學就指：「我都曾害怕昆蟲，但負責照顧螢火蟲後，了解到牠們的成長過程，明白到螢火蟲生命其實很脆弱，大家都要好好保護牠們。」另外負責照顧貓隻的葉同學及鄧同學就指自己家中不能飼養貓，所以主動報名到貓舍工作，葉同學表示：「在貓舍照顧學校的8隻貓貓，讓我知道牠們有不同的個性，有不同的需要，另外學校的講座亦令我知道要養寵物就是一生一世的決定，但不少人選擇棄養他們的寵物，令牠們過著不安全又可能要捱餓生病的流浪生活，所以我長大後都會選擇領養，希望幫助更多被棄養的動物。」

負責貓舍的杜老師指同學要負責清潔貓舍，又要清理貓隻的大小二便，讓同學知道一個主人的負責，了解到寵物不是玩具。

大家對「動物守護．社區大使」計劃的活動有興趣，可到 https://www.police.gov.hk/awp/tc/index.html了解更多！

（資料及部分相片由大會提供）