教師遭投訴校方裁不成立　教育局卻發警告　申覆核求推翻局方決定

一名鄧鏡波學校時任化學科老師，稱因學生欠交功課，多番提醒不果，遂記該學生的缺點。惟學生的姨丈、東華三院吳祥川紀念中學校長黃振裘則反指老師遺失學生的試卷，並向校方和教育局投訴。校方經調查後，認為黃的多項投訴不成立。老師及後卻收到教育局的信件，指其處理事件不當，及後更發出警告信。老師質疑教育局程序不當，沒有給予解釋的機會，入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻局方的決定。



申請人為郭潤同(譯音)，答辯人為教育局常任秘書長。

申請書指，因應疫情肆虐，郭當時任學的鄧鏡波學校於2021至2022年學年，透過「Google Classroom」進行網上教學，郭亦以此方式授課。惟一名化學科的學生拖欠兩分功課，包括一份測驗的改正。

申請人於去年6月收到教育局的信件 指他處理該事件不專業

郭於2022年4月23日，透過校內系統向該學生記缺點，並列明理由是「欠交化學科功課」。該同學則回覆「我好似冇返學，冇做到quiz」，和「你冇派比我」，該學生的姨丈、即東華三院吳祥川紀念中學校長黃振裘，隨即聯絡郭，多番投訴對方。黃振裘先指該學生沒有出席課堂，當郭回覆紀錄顯示學生有上課，黃則改口，指郭遺失學生的試卷，和拒向學生派發作業。

黃振裘其後亦向教育局、辦學團體和平機會投訴郭。校方其後調查，裁定黃振裘的多項投訴不成立；而黃振裘指郭未有就學生欠交功課，及時通知其家長，校方則裁定屬不適用。

郭其後到另一中學任教，惟教育局於2023年6月向郭發信，指郭處理該事件不專業。至本年1月，局方向郭發出警告信，並指若郭重犯，或會被取消其教師註冊資格。惟郭指，局方指他處理事件不專業，以及出發警告信，屬程序不當，未有給予郭機會作出解釋。此外，局方在沒有足夠證據下，作相關決定。郭因此提出司法覆核，要求推翻局方的決定。

案件編號：HCAL670/2024