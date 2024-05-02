首屆中華文化節6月登場　弘揚中華文化　優秀藝團傾囊演出

中華文化博大精深，源遠流長。它融合了中國古代文化、哲學、藝術和傳統價值，中國的文學、音樂、戲劇、雕塑等藝術形式亦彰顯著其獨特性和深厚底蘊，值得大眾深思細味。首屆中華文化節將於6月至9月舉辦，匯聚了不同藝術形式逾30個的表演項目，包括「中國戲曲節」精選劇目、音樂、舞蹈及跨媒體演出，也有電影、展覽、講座、藝人談、大師班等活動，更邀得多個優秀藝團來港演出，機會難逢。



為加強市民對中華文化的認識，並培養國民身分認同和文化自信，行政長官在《2023 年施政報告》中提出，由康樂及文化事務署（康文署）成立弘揚中華文化辦公室（弘揚辦），專責策劃推動中華文化和歷史的活動、交流和合作。「中華文化節2024」為弘揚辦成立後首個重要品牌項目。「中華文化節2024」節目巡禮於4月18日假香港文化中心圓滿舉行。節目巡禮由赤煉鼓樂團及年輕鼓手以激昂鼓聲打響頭炮。接續由北京歌劇舞劇院演出了兩段《五星出東方》舞劇選段，讓現場觀眾先睹為快。活動當日亦邀請了亮點節目，新編粤劇《大鼻子情聖》汪明荃、羅家英；浙江婺劇藝術研究院楊霞雲、樓勝與主持人進行對談，分享節目創作背後的點滴與箇中的精彩之處。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在活動上致辭︰「我們舉辦『中華文化節』，正正希望能夠『承光影韻律之美，傳華夏文化之盛』，對內促進文化創新傳承，對外大力弘揚中華文化，期望各位觀眾體會中華文化的深厚底蘊，為我們絢爛的文化傳統而自豪。」

主持人與《大鼻子情聖》的汪明荃、羅家英；浙江婺劇藝術研究院的楊霞雲、樓勝，在台上進行對談，分享創作點滴。

開幕節目《五星出東方》以國寶文物為靈感舞劇展現家國情

作為首屆中華文化節的開幕節目《五星出東方》，除了獲得「第十六屆五個一工程獎」和「第十七屆文華大獎」，更已在國內演出逾百場，大獲好評。舞劇的構想源於新疆和田地區尼雅遺址出土、繡有「五星出東方利中國」字樣的漢代織錦護臂，屬國家一級文物。透過細緻的場景、華麗繽紛的服飾、靈動的舞蹈編排，打破語言隔閡，將歷史與創意結合，訴說兩千年前民族之間的情誼。北京演藝集團副總經理、《五星出東方》製作人董寧表示︰「這齣舞劇是一個宏大的作品，以輕鬆、幽默，笑中帶淚的方式，表達家國之情。」總編導王舸透露，舞劇結合多種舞蹈風格，如漢唐古典舞、西域舞、踢踏舞、現代舞等，希望為香港觀眾帶來耳目一新的感受。

北京歌劇舞劇院：舞劇《五星出東方》

日期︰7 – 8/6 (五 至 六) 晚上 8 時

地點︰沙田大會堂演奏廳

票價︰$200 - $480

購票︰https://www.urbtix.hk/event-detail/11647/

八大精彩劇目 飽覽中國戲曲精粹

中國戲曲在中華文化藝術之中擁有舉足輕重的地位，今屆中華文化節亦將「中國戲曲節」節目納入其中，包括新編粤劇《大鼻子情聖》、北路梆子、潮劇、柳子戲、越劇、崑劇、婺劇及京劇的演出。「中國戲曲節2024」開幕節目新編粤劇《大鼻子情聖》以同名法國名劇為藍本重新改編成粤劇，展現了粤劇靈活包容的特性。此劇由羅家英擔任編劇、導演與演員，夥拍汪明荃演繹亂世中機智動人的愛情故事。羅家英提到此劇醞釀十年終於能夠正式上演，期望觀眾抽空入場觀賞，體驗粤劇中西兼容的靈活性、欣賞粤劇戲曲藝術新風貌。

新編粤劇《大鼻子情聖》

日期︰14 – 15/6 (五 至 六) 晚上 7 時 30 分

16/6 (日) 下午 2 時 30 分

地點︰香港文化中心大劇院

票價︰$220 - $520

購票︰https://www.urbtix.hk/event-detail/11626/

另一亮點節目婺劇載譽歸來，由浙江婺劇藝術研究院帶來香港首演的西遊記故事《三打白骨精》，梅花獎得主楊霞雲及樓勝，連同優秀演員周宏偉飾演耳熟能詳的經典角色，大耍「變臉」、「下高翻」及「雙砸險」等精湛絕活；而楊霞雲將在全劇《穆桂英》中飾演率性活潑的穆桂英，與樓勝飾演的楊宗保演出綿綿情愫。浙江婺劇藝術研究院擅於將「武戲文做，文戲武做」，演員帶領觀眾遊走文武之間，感受婺劇飽滿的精氣神。

浙江婺劇藝術研究院

日期︰26 – 28/7（五 至 日）晚上 7 時 30 分

地點︰沙田大會堂演奏廳

票價︰$180 - $480

購票︰https://www.urbtix.hk/event-detail/11629/

焦點城市︰海派文化魅力

中華文化節每年將聚焦一個焦點城市，致力於展示其獨有的文化魅力，同時促進兩地交流。上海作為 2024 年的焦點城市，上海京劇院將上演經典劇目《烏龍院》和連台本戲《七俠五義》上、下本；上海民族樂團獻奏海派民樂《海上生民樂》；香港藝術館與上海博物館聯合籌劃「香港賽馬會呈獻系列：尋香記—中國芳香文化藝術展」，將展示兩館珍藏陶瓷、竹刻、繪畫、青銅器等中國文物，上溯新石器時期，下迄清代，與觀眾展開一段跨越千年的尋香之旅。

了解更多︰https://www.ccf.gov.hk/tc/

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