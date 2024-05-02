公屋輪候時間｜團結香港基金料政府KPI達標有望　兩年後降至4.5年

團結香港基金今（2日）發表今年公私營房屋供應預測，料本港房屋供應步入收成期，預測未來五年私人住宅及公營房屋年均落成量分別達19,100及35,000伙，超出長策目標。在簡約公屋落成及工程延誤比率下跌情況下，料公屋綜合輪候時間有望在2026/27年度由現時5.8年下降至4.5年，達到政府KPI，但若有15%單位延誤落成，則可能只會輕微降至5.2年。



基金指料未來房屋供應基本滿足，故應由提量轉為提質，包括增加公屋人均面積及增加資助出售房屋比例，將現時公屋、資助出售房屋及私樓比例調整為「3:4:3」，即3成公屋、4成資助房屋及3成私樓。



團結香港基金發布《香港房屋趨勢導航2024》，預測未來五年公營房屋年均落成量可達到35,000伙，超出長策30,800伙的目標。（何瑞芬攝）

房屋供應步入收成期 預測未來五年公營房屋年均落成量達3.5萬伙

團結香港基金發布《香港房屋趨勢導航2024》，預測未來五年公營房屋年均落成量可達到35,000伙，超出長策30,800伙的目標，主要因3萬個簡約公屋單位可陸續落成，以及未來工程延期比例大幅下降至2%。若不計及簡約公屋，則預計落成量年均只有29,000個單位。

公屋綜合輪候時間有望在2026/27年度由現時5.8年下降至4.5年

以預測的35,000伙年均落成量推算，基金料公屋綜合輪候時間有望在2026/27年度由現時5.8年下降至4.5年，達到政府KPI。不過若工程延誤再次達到平均15%單位遲落成比例，則可能只會輕微降至5.2年。基金又預計未來十年供應前景正面，預料在最不樂觀情況下、即用地遲交付3年及有15%單位遲落成情況下，仍較長策目標高約10%。

至於在私樓方面，基金預測未來5年私人住宅年均落成量達19,100伙，並集中在首兩年落成，其後3年逐漸回落至每年15,000至17,000伙。

政府主導土地自2021年起已有7幅住宅土地流標，單去年已有5幅。基金稱雖然如此，但因近年私人重建、土地契約修訂或換地佔私樓供應比例大增至67%，即私人土地儲備發展潛力獲得釋放，故抵銷流標的影響。

團結香港基金發布《香港房屋趨勢導航2024》，預測未來五年公營房屋年均落成量可達到35,000伙，超出長策30,800伙的目標。（何瑞芬攝）

倡政策「提量」轉向「提質」 增資助房屋比例及公屋面積

基金副總裁葉文祺表示，現時數據下，大部份未被滿足的資助出售房屋需求均轉向私人住宅市場，令近年私人住宅細單位落成量大增。另一方面，他稱過去綠置居2019、2020/21及2022計劃，雖然都超額認購許多倍，但最終不少細單位均無人揀，故認為在未來房屋供應可大致滿足需求情況下，房屋政策應由提量轉向提質。

他建議提高資助出售房屋供應比例，由現時公屋、資助房屋及私樓約「523」比例，提升至下個十年的「343」比例，即3成公屋、4成資助出售房屋及3成私樓；另一方面應增加單位人均面積，提升居住質素，讓住戶可以「住大啲」。