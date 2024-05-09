麥當勞辦管理發展專業文憑　會考畢業員工升業務顧問　掌管8餐廳

近年本港勞動力流失，各行各業普遍面對人手不足問題，特別是大型連鎖店，不少公司重視招攬及挽留人才。全球連鎖快餐店麥當勞亦推出不少「留人才」措施，包括去年開辦「管理發展專業文憑」，協助員工進修，考取與學士學位相等資歷級別，有會考畢業的員工透過課程，再晉升至餐廳總經理和業務顧問，目前管理8間餐廳，共逾500名員工。



香港麥當勞運用最新的人才管理系統運用人工智讓餐廳營運更高效。（受訪者提供）

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花約20年時間 由前線服務員升至業務顧問

服務麥當勞20年的李俊傑表示，他在2004年參加會考後便加入麥當勞，皆因「由細到大都鍾意食麥當勞」，他在港島灣仔軒尼詩道的第一間24小時營業麥當勞服務，亦先後服務過金鐘海富中心、美國銀行中國及山頂麥當勞餐廳 。他於2018年晉升為金鐘海富中心麥當勞餐廳總經理。

李俊傑指，當初選擇麥當勞，純粹因為不想繼續讀書，期間不斷努力工作，亦持續進修，更獲麥當勞安排到上海總部的中國漢堡大學接受培訓。他於2023年完成了資歷架構第5級課程，獲得了與學士學位同等資歷級別的專業文憑。李俊傑於去年底晉升為業務顧問，現管理8間餐廳，共逾500名員工，他指，「希望可以以身作則，培育下一代餐廳管理人員」。

另一位得獎者為服務麥當勞23年的曾頌樺，現為香港機場客運大樓麥當勞餐廳總經理。她於2001年剛完成會考加入麥當勞，在2010年被調至香港機場禁區首間麥當勞餐廳，並於2018年協助開設機場離境大堂分店，同年獲晉升為餐廳總經理，調往服務愉景灣餐廳，於2022年重返機場離境大堂麥當勞。她指，機場禁區麥當勞在疫情時設新餐廳，面臨重重挑戰，在開業初期正值疫情尾聲，如人手不足、需應對快速轉變的防疫措施及復常後客流量倍增的挑戰。

曾頌樺在去年透過麥當勞開辦屬資歷架構第5級課程，成功獲取與學士學位同等資歷，與全港222位餐廳總經理一同出席畢業典禮。

兩人同獲以麥當勞品牌創辦人 Ray Kroc 命名的「The Global Ray Kroc Award」，每年只有1%全球餐廳經理有機會得獎，今年有398名得獎者。

麥當勞翻新辦公室 含五大創新元素 優先考慮員工體驗

另外，麥當勞最近將辦公室重新設計裝修，黎韋詩指，辦公室裝修以員工體驗為首要考慮，集合五大創新元素，為員工提供幸福感。隨著麥當勞的運作日益數碼化，麥當勞在去年訂下了辦公室翻新的計劃，並且為開放式設計辦工室設定了以三大設計理念，分別為：科技輔助、體驗主導、宗旨導向。整個翻新項目大約歷時一年半。