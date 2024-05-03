盛事經濟｜武林盛舞嘉年華7月免費睇　閉幕「盛舞之夜」今起售票

政府今年大搞盛事經濟，其中7月9日至14日將舉行「武林盛舞嘉年華」（Chinese Kungfu x Dance Carnival），雲集逾3,500 位國內外武術及舞蹈界高手，合共有超過60場演出及教育活動，其中絕大部份屬免費參加，包括千人武術操、本地及海外武術精英團體中國功夫表演、粵港澳大灣區舞蹈精品展演、華服秀《新尚華夢》、三晚戶外功夫電影播放；閉幕節目「盛舞之夜」由香港、內地一流舞蹈院團及舞蹈家同台演出，門票今起（3日）發售。



「武林盛舞嘉年華」將於2024年7月9日至14日一連六天假尖沙咀香港文化中心隆重舉行。（大會提供圖片)

「武林盛舞嘉年華」為文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目，亦是康樂及文化事務署主辦的第二屆「香港流行文化節」推介節目之一，以「武」「舞」共融為主題，傳承及弘揚中華傳統文化，由香港舞蹈團前首席舞蹈員唐婭名下機構主辦，中國武術國際學院合辦，有超過150個團體和機構支持。

唐婭表示，旨在透過項目培養觀眾對於中國傳統美學與智慧的深度賞識，同時彰顯香港在中外文化藝術交流領域中的超級聯繫人角色，本次活動表演者連工作人員近四千人，致力為公眾提供一個武術及舞蹈文化交流與教育的平台。中國武術國際學院創辦人兼院長黃宇帆表示，希望透過震撼的千人武術操、功夫街的展覽形式，「讓觀眾加深對香港武術文化的了解，喚起我們集體回憶，重拾本地情懷，同時讓『香港武林』品牌得到更好的傳播。」

武林盛舞嘉年華免費項目「香港有一條功夫街」，長達80米的武術文化長廊，介紹中國武術各大門派和香港武術傳承的歷史。（大會提供圖片)

「武林盛舞嘉年華」共有八個節目，其中七個是免費入場，包括：

1. 開幕節目「千人武術操」：一連三天早上舉行三個不同主題的「千人武術操」大匯演，氣勢宏大，充滿正能量。第一日為武藝操，第二日為雙節棍，第三日為太極拳。

2. 「香港有一條功夫街」：以尖沙咀鐘樓為起點的棕櫚徑設立具有中國特色、長達80米的武術文化長廊，介紹中國武術各大門派和香港武術傳承的歷史。展示六十年代以來香港武俠電影海報、圖說香港武林、功夫門派展位、武術體驗等，給觀眾帶來豐富的功夫文化體驗。

武林盛舞嘉年華共演出38個「武術專場」。（大會提供圖片)

3. 「武術專場」：本地及海外武術精英團體上台表演，展示中國功夫，六天共演出38個專場，包括每天一場國際專場表演。

4. 「唐詩樂舞」：一連六日為小朋友安排的表演節目及互動環節，將唐詩詞吟唱配以樂、舞表演，在邊唱邊跳中，感受傳統樂舞詩詞內涵深。現場有學習唐詩舞蹈、唐詩小問答、唐詩猜燈謎、武舞同源小知識等問答互動。

5. 「粵港澳大灣區舞蹈精品展演」：大灣區內精英藝術團體雲集香港，表演風格豐富，包括中國古典舞、中國民族民間舞、芭蕾舞、街舞、當代舞、武術作品、拉丁舞以及國家非物質文化遺產民間舞蹈/非遺元素節目。

武林盛舞嘉年華免費項目中國華服秀「新尚華夢」於7月9日在香港文化中心大堂舉行。（大會提供圖片)

6. 華服秀《新尚華夢》：華服精品，模特走秀，沉浸式展示，與觀眾探索中華服飾文化底蘊。

7. 「功夫電影播放」：特設三晚戶外電影播放，免費觀賞經典功夫電影，多角度展示香港武林與武俠電影的關聯，勾起觀眾對功夫電影的懷舊情懷。

武林盛舞嘉年華活動詳情。（大會提供圖片）

第8個為收費的閉幕節目「盛舞之夜」，香港、內地一流舞蹈院團及舞蹈家同台演出，集結千舞之華，展現中華文化藝術，包括國内一票難求的《只此青綠》及《詠春》、在香港首演的《紅樓夢》、《唐詩逸舞》及《永和九年》、香港芭蕾舞團《天鵝湖》等舞劇的精華選段，還有兩位頂尖舞者沈徐斌、黃琛迪的演出，以及香港演藝學院20位優秀學生舞者演出唐婭特別編創作品《鼓舞 · 武》，以及兩位武術世錦賽冠軍跨界別演出《武影同行》。門票今起透過城市售票網訂票，由220元至880元。